Meta, een pionier in de wereld van sociale media, bereidt zich naar verluidt voor op de introductie van AI-ondersteunde 'persona's' op verschillende van zijn platforms, waaronder Instagram en Facebook. Volgens de Financial Times worden deze persona's volgende maand al geïntroduceerd en zijn ze ontworpen om gebruikers een nieuwe manier te bieden om te zoeken, suggesties te krijgen en te communiceren met de producten van de sociale mediagigant.

Insiders deelden met de FT dat de chatbots unieke persoonlijkheden kunnen hebben, zoals een persona die reistips geeft in de stijl van een surfer. Een andere zou de spreekstijl van de historische figuur Abraham Lincoln kunnen weerspiegelen. Deze stap zou Meta's positie in de zeer concurrerende digitale ruimte versterken.

De lancering van deze ingebouwde chatbots biedt aanzienlijke voordelen voor Meta. Het zou niet alleen de betrokkenheid bij diensten als Instagram en Facebook kunnen vergroten, waardoor ze een voorsprong hebben op platforms als TikTok, maar het zou ook Meta’s AI-vaardigheid kunnen laten zien nu het bedrijf de strijd aangaat met opmerkelijke spelers als OpenAI, gesteund door Microsoft, en Google's Bard.

CEO Mark Zuckerberg is transparant geweest over zijn plannen om 'AI-persoonlijkheden' op te nemen in het aanbod van het bedrijf. In februari van dit jaar onthulde hij plannen voor het opzetten van een nieuwe productafdeling gericht op generatieve AI.

Hij zei: "Op de langere termijn zullen we ons richten op het ontwikkelen van AI-persona's die mensen op verschillende manieren kunnen helpen. Zuckerberg verklaarde dat Meta ervaringen over verschillende media onderzoekt - tekst, afbeeldingen en multimodale ervaringen, waaronder creatieve Instagram-filters en advertentiepatronen.

Een onthulling werd gedaan door app-onderzoeker Alessandro Paluzzi, die tekenen tegenkwam van een 'AI Chat'-functie in Instagram. Deze chatbot zou vragen beantwoorden en advies geven in de stijl van 30 verschillende AI-entiteiten. Het lek suggereerde ook dat de persona gebruikers zou kunnen helpen bij het opstellen van berichten.

In een recente winstaankondiging benadrukte Zuckerberg hun AI-initiatieven, waaronder de ontwikkeling van een groot taalmodel dat bekend staat als LLaMA. Als onderdeel van Meta's toekomstplannen wil het AI gebruiken om mensen te helpen beter contact te maken en zich uit te drukken in hun apps. De CEO verwacht dat AI creatieve tools kan faciliteren die het delen van content kunnen vereenvoudigen en vergroten, door op te treden als coaches of te helpen bij de interactie met bedrijven en makers.

Hoewel Zuckerbergs opmerkingen de potentiële voordelen van chatbots voor Meta’s gebruikers onderstrepen, vermoedt de Financial Times dat deze functie het bedrijf meer gegevens kan verschaffen over de interesses van hun gebruikers, wat kan bijdragen aan nauwkeurigere advertentietargets. Meer details over de AI-strategie van Meta’s zullen worden onthuld tijdens het Connect-evenement voor ontwikkelaars in september.

