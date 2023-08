Pionier w świecie mediów społecznościowych, Meta, podobno przygotowuje się do wprowadzenia "person" wspomaganych przez sztuczną inteligencję na kilku swoich platformach, w tym na Instagramie i Facebooku. Według doniesień Financial Times, personas mają zostać udostępnione już w następnym miesiącu, aby zaoferować użytkownikom nowy sposób wyszukiwania, otrzymywania sugestii i interakcji z produktami giganta mediów społecznościowych.

Wtajemniczeni podzielili się z FT informacjami, że chatboty mogą mieć unikalne osobowości, takie jak persona, która dostarcza wskazówek dotyczących podróży w stylu surfera. Inny może odzwierciedlać styl mówienia postaci historycznej Abrahama Lincolna. Posunięcie to ma wzmocnić pozycję firmy Meta w wysoce konkurencyjnej przestrzeni cyfrowej.

Uruchomienie tych wbudowanych chatbotów odblokowuje znaczące korzyści dla Meta. Może to nie tylko zwiększyć zaangażowanie w usługi takie jak Instagram i Facebook, dając im przewagę nad platformami takimi jak TikTok, ale także zaprezentować Meta’s umiejętności AI, ponieważ firma blokuje rogi znanym graczom, takim jak OpenAI, wspieranym przez Microsoft i Google Bard.

Dyrektor generalny Mark Zuckerberg był przejrzysty w kwestii swoich zamiarów włączenia "person AI" do oferty firmy. W lutym tego roku ujawnił plany utworzenia nowego działu produktów skoncentrowanego na generatywnej sztucznej inteligencji.

Powiedział: "W dłuższej perspektywie skupimy się na opracowywaniu person AI, które mogą pomóc ludziom na różne sposoby". Zuckerberg stwierdził, że Meta bada doświadczenia w różnych mediach - tekst, obrazy i doświadczenia multimodalne, w tym kreatywne filtry Instagram i wzorce reklamowe.

Rewelacji dokonał badacz aplikacji Alessandro Paluzzi, który napotkał oznaki funkcji "AI Chat" na Instagramie. Ten chatbot miał odpowiadać na pytania i udzielać porad w stylu 30 różnych jednostek AI. Wyciek sugerował również, że persona może pomóc użytkownikom w tworzeniu wiadomości.

W niedawnym ogłoszeniu o zarobkach Zuckerberg podkreślił swoje inicjatywy w zakresie sztucznej inteligencji, w tym rozwój dużego modelu językowego znanego jako LLaMA. W ramach przyszłych planów Meta zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję, aby pomóc ludziom w łączeniu się i lepszym wyrażaniu siebie w swoich aplikacjach. CEO oczekuje, że sztuczna inteligencja może ułatwić kreatywne narzędzia, które mogą uprościć i rozszerzyć udostępnianie treści, działając jako trenerzy lub pomagając w interakcji z firmami i twórcami.

Chociaż uwagi Zuckerberga podkreślają potencjalne korzyści chatbotów dla użytkowników Meta’s, Financial Times przypuszcza, że funkcja ta może dostarczyć firmie dalszych danych na temat zainteresowań użytkowników, przyczyniając się do bardziej precyzyjnego kierowania reklam. Więcej szczegółów na temat strategii AI Meta’s zostanie ujawnionych podczas wydarzenia dla deweloperów Connect we wrześniu tego roku.

