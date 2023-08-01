يقال إن شركة Meta ، الرائدة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي ، تستعد لتقديم `` شخصيات '' مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العديد من منصاتها التي تشمل Instagram و Facebook. من المتوقع أن يتم إصدارها في وقت مبكر من الشهر التالي ، تم تصميم هذه الشخصيات لتوفر للمستخدمين طريقة جديدة للبحث والحصول على الاقتراحات والتفاعل مع منتجات عملاق الوسائط الاجتماعية ، وفقًا لصحيفة Financial Times.

شارك المطلعون مع FT أن روبوتات المحادثة قد يكون لها شخصيات فريدة ، مثل الشخصية التي تقدم نصائح السفر بأسلوب راكب الأمواج. يمكن أن يعكس آخر أسلوب التحدث للشخصية التاريخية أبراهام لنكولن. يقال إن هذه الخطوة تعزز مكانة Meta في الفضاء الرقمي شديد التنافسية.

يفتح إطلاق روبوتات الدردشة المدمجة هذه مزايا مهمة لـ Meta. لا يمكنها فقط زيادة المشاركة مع خدمات مثل Instagram و Facebook ، مما يمنحهم ميزة على منصات مثل TikTok ، بل يعرض أيضًا براعة Meta's AI حيث تقوم الشركة بإغلاق الأبواق مع لاعبين بارزين مثل OpenAI ، المدعومة من Microsoft ، و Google Bard.

كان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج صريحًا بشأن نواياه في دمج "شخصيات الذكاء الاصطناعي" في عروض الشركة. في فبراير من هذا العام ، كشف عن خطط لإنشاء قسم جديد للمنتجات يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قال ، "على المدى الطويل ، سنركز على تطوير شخصيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد الناس بعدة طرق". صرح زوكربيرج أن Meta تستكشف الخبرات عبر وسائط مختلفة - نصوص وصور وتجارب متعددة الوسائط ، بما في ذلك فلاتر Instagram الإبداعية وأنماط الإعلانات.

تم الكشف عن الوحي من قبل محقق التطبيق أليساندرو بالوزي ، الذي واجه علامات على ميزة `` AI Chat '' في Instagram. تم الترويج لبرنامج chatbot هذا للإجابة على الاستفسارات وتقديم المشورة بأسلوب 30 كيانًا مختلفًا للذكاء الاصطناعي. اقترح التسريب أيضًا أن الشخصية يمكن أن تساعد المستخدمين في تأطير الرسائل.

في إعلان أرباح حديث ، أكد زوكربيرج على مبادراتهم للذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك تطوير نموذج لغوي كبير يُعرف باسم LLaMA. كجزء من خطط Meta المستقبلية ، تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص في الاتصال والتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل في تطبيقاتهم. يتوقع الرئيس التنفيذي أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسهيل الأدوات الإبداعية التي يمكنها تبسيط وزيادة مشاركة المحتوى ، والعمل كمدربين أو المساعدة في التفاعل مع الشركات والمبدعين.

على الرغم من أن ملاحظات زوكربيرج تؤكد الفوائد المحتملة لبرامج الدردشة لمستخدمي Meta's ، فقد توقعت Financial Times أن هذه الميزة يمكن أن تزود الشركة بمزيد من البيانات حول اهتمامات مستخدميها ، مما يساهم في استهداف إعلان أكثر دقة. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول استراتيجية Meta's للذكاء الاصطناعي في حدث Connect Developer في سبتمبر.

بينما تخطو Meta خطوات واسعة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي ، حققت منصات مثل AppMaster.io النظام no-code تقدمًا كبيرًا في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات. من خلال توفير بيئة تطوير واسعة النطاق ، يسمح AppMaster للمواطنين بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير على الويب والجوّال والخلفية ، مما يسرّع عملية التطوير حتى عشر مرات أسرع بتكلفة أقل بثلاث مرات.