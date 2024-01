Anticipation du lancement de Vision Pro d'Apple : prévision de fin janvier à début février

Il y a eu un buzz notable autour du lancement d'Apple Vision Pro, fixé à 3 499 $. Bien que préparé pour un dévoilement « début 2024 » lors de la Conférence mondiale des développeurs en juin, Apple n’a pas encore affiné la période de sortie exacte.

Cependant, Ming-Chi Kuo, pronostiqueur connu et savant Apple, a donné aux passionnés de technologie de quoi se réjouir la veille de Noël. Kuo prédit des débuts « fin janvier/début février » pour le Vision Pro. Selon lui, le premier lot de cet appareil commencera à arriver chez Apple dans les 30 prochains jours. Les expéditions estimées pour l'ensemble de cette année s'élèvent à environ un demi-million d'unités.

Ce qui est étrange, c'est que même avec cette idée, il est difficile de fixer l'objectif d' Apple pour l'année. Quelque temps après la divulgation initiale de Vision Pro, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la société avait réduit ses ambitions d'un million de ventes, un espoir, à un modeste « moins de 400 000 ».

Compte tenu de l’ampleur et de la portée titanesque de l’entreprise, même une perspective de vente actualisée de 500 000 appareils par an semble plutôt limitée. Après tout, ce géant de la technologie devrait commercialiser plus de 200 millions d’iPhone au cours de la même période.

Le lancement de Vision Pro constitue un pas ambitieux au cours des 12 années de Tim Cook à la tête de l'entreprise en tant que PDG. Il ne s'agit pas seulement d'un changement dans la catégorie et la conception des produits pour l'entreprise, mais le prix du Pro est également susceptible d'être considéré comme exorbitant, même par les consommateurs habitués à payer le prix fort des produits Apple's. Ajoutez à cela l’échec historique de la réalité virtuelle à répondre aux attentes du marché, et vous aurez un formidable défi à relever.

Le Vision Pro a été surnommé par Kuo comme « le produit Apple's le plus important de 2024 ». Cette affirmation ne semble pas exagérée, compte tenu des spéculations au fil des années et des ressources substantielles déjà consacrées au développement du casque.