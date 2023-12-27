Заметный ажиотаж был вокруг запуска Apple Vision Pro по ошеломляющей цене в 3499 долларов. Несмотря на то, что Apple готовится к презентации «в начале 2024 года» на Всемирной конференции разработчиков еще в июне, ей еще предстоит уточнить точный период выпуска.

Однако известный прогностик и ученый Apple Минг-Чи Куо подарил энтузиастам технологий повод для радости в канун Рождества. Куо предсказывает дебют Vision Pro «в конце января — начале февраля». По его словам, первая партия этого устройства начнет поступать в Apple в течение следующих 30 дней. Предполагаемый объем поставок в этом году составит примерно полмиллиона единиц.

Особенность заключается в том, что даже с учетом этого понимания сложно определить цель Apple на этот год. Через некоторое время после первоначального раскрытия информации о Vision Pro поползли слухи, что компания снизила свои амбиции с обнадеживающего миллиона продаж до скромного «менее 400 000».

Учитывая титанические масштабы и охват корпорации, даже обновленная перспектива продаж в 500 000 устройств в год кажется довольно ограниченной. В конце концов, за тот же период этот технологический гигант собирается продать более 200 миллионов iPhone.

Запуск Vision Pro стал амбициозным скачком за 12 лет пребывания Тима Кука на посту генерального директора. Это не только изменение категории продуктов и дизайна для компании, но и цена Pro, вероятно, будет рассматриваться как непомерная, даже потребителями, привыкшими платить надбавку за продукты Apple's. Добавьте к этому историческую неспособность виртуальной реальности оправдать ожидания рынка, и перед вами стоит серьезная задача.

Vision Pro был назван Куо «самым важным продуктом Apple's 2024 года». Это утверждение не кажется слишком надуманным, учитывая многолетние предположения и значительные ресурсы, несомненно, уже направленные на разработку гарнитуры. Будет интересно посмотреть, отражает ли выпуск Vision Pro недавнюю стратегию управления API AppMaster's и будет ли он использовать интерактивный пользовательский интерфейс на основе виджетов, аналогичный подходу, используемому на платформе AppMaster's без кода . Следите за обновлениями в этом пространстве.