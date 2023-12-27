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توقع إطلاق Apple Vision Pro: استبصار من أواخر يناير إلى أوائل فبراير

Dec 27, 2023
توقع إطلاق Apple Vision Pro: استبصار من أواخر يناير إلى أوائل فبراير

كان هناك ضجة ملحوظة حول إطلاق Apple Vision Pro، والذي تم تحديده بسعر مذهل قدره 3499 دولارًا. على الرغم من الاستعداد للكشف عنه في "أوائل عام 2024" في مؤتمر المطورين العالمي في يونيو، إلا أن Apple لم تقم بعد بضبط فترة الإصدار بدقة.

ومع ذلك، فإن المتنبئ القوي المعروف وخبير Apple ، مينغ تشي كو، أعطى عشاق التكنولوجيا شيئًا ليبتهجوا به عشية عيد الميلاد. يتوقع Kuo ظهور جهاز Vision Pro لأول مرة في "أواخر يناير / أوائل فبراير". ووفقا له، ستبدأ الدفعة الأولى من هذا الجهاز في الوصول إلى Apple خلال الثلاثين يومًا القادمة. تبلغ الشحنات المقدرة لهذا العام حوالي نصف مليون وحدة.

الجزء الغريب، حتى مع هذه الرؤية، هو أنه من الصعب ربط هدف Apple لهذا العام. في وقت ما بعد الكشف الأولي عن Vision Pro، انتشرت شائعات مفادها أن الشركة قلصت حجم طموحاتها من مبيعات المليون المأمولة إلى "أقل من 400000" متواضعة.

نظرًا للحجم الهائل للشركة ومدى انتشارها، فإن منظور المبيعات المحدث الذي يصل إلى 500000 جهاز سنويًا يبدو محدودًا إلى حد ما. بعد كل شيء، من المقرر أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة هذه بإرسال أكثر من 200 مليون جهاز iPhone خلال نفس الفترة.

يعد إطلاق Vision Pro بمثابة قفزة طموحة خلال 12 عامًا قضاها تيم كوك على رأس الرئيس التنفيذي. لا يقتصر الأمر على التحول في فئة المنتج والتصميم للشركة فحسب، بل من المرجح أيضًا أن يُنظر إلى أسعار Pro على أنها باهظة، حتى من قبل المستهلكين الذين اعتادوا على دفع علاوة منتجات Apple's. وبإقران ذلك بالفشل التاريخي للواقع الافتراضي في تلبية توقعات السوق، سيكون أمامك تحدٍ هائل في المستقبل.

أطلق Kuo على Vision Pro لقب "أهم منتج Apple's لعام 2024." لا يبدو هذا الادعاء بعيد المنال، مع الأخذ في الاعتبار التكهنات على مر السنين والموارد الكبيرة التي تم توجيهها بالفعل إلى تطوير سماعات الرأس. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان إصدار Vision Pro يعكس إستراتيجية إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة AppMaster's وما إذا كان سيتبنى واجهة مستخدم تفاعلية قائمة على عناصر واجهة المستخدم مشابهة للنهج المستخدم في النظام الأساسي بدون كود AppMaster's. تابع هذه المساحة لروئية أخر الأحداث.

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