Vooruitlopend op de lancering van Vision Pro van Apple: een vooruitziende blik van eind januari tot begin februari

Er is veel ophef geweest rond de lancering van Apple Vision Pro, die op een duizelingwekkende $3.499 stond. Hoewel voorbereid op een onthulling “begin 2024” op de Worldwide Developers Conference in juni, moet Apple de exacte releaseperiode nog verfijnen.

De bekende krachtpatser en Apple savant Ming-Chi Kuo gaf tech-enthousiastelingen echter iets om over te juichen op kerstavond. Kuo voorspelt een “eind januari/begin februari” debuut voor de Vision Pro. Volgens hem zal de eerste batch van dit apparaat binnen de komende 30 dagen bij Apple arriveren. De geschatte verzendingen voor het geheel van dit jaar bedragen ongeveer een half miljoen stuks.

Het merkwaardige is dat het, zelfs met dit inzicht, lastig is om Apple 's doelstelling voor dit jaar vast te stellen. Enige tijd na de eerste onthulling van de Vision Pro deden geruchten de ronde dat het bedrijf zijn ambities had teruggeschroefd van een hoopvol miljoen verkopen naar een bescheiden “minder dan 400.000.”

Gezien de gigantische omvang en reikwijdte van het bedrijf lijkt zelfs een geactualiseerd verkoopperspectief van 500.000 apparaten per jaar tamelijk beperkt. Deze technologiegigant zal binnen dezelfde periode immers meer dan 200 miljoen iPhones verzenden.

De lancering van de Vision Pro vormt een ambitieuze sprong binnen de twaalf jaar dat Tim Cook aan het roer staat als CEO. Het is niet alleen een verschuiving in productcategorie en ontwerp voor het bedrijf, maar de prijs van de Pro zal waarschijnlijk ook als exorbitant worden beschouwd, zelfs door consumenten die gewend zijn de premie voor Apple's producten te betalen. Koppel dit aan het historische onvermogen van Virtual Reality om aan de marktverwachtingen te voldoen, en je staat voor een enorme uitdaging.

De Vision Pro wordt door Kuo omschreven als " Apple's belangrijkste product van 2024." Deze bewering lijkt niet zo vergezocht, gezien de speculaties door de jaren heen en de substantiële middelen die ongetwijfeld al in de ontwikkeling van de headset zijn gestoken.