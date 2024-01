Anticipazione del lancio di Vision Pro di Apple: previsione da fine gennaio a inizio febbraio

C'è stato un notevole entusiasmo attorno al lancio di Apple Vision Pro, fissato all'incredibile cifra di $ 3.499. Sebbene sia pronta per una presentazione “all’inizio del 2024” alla Worldwide Developers Conference di giugno, Apple deve ancora mettere a punto il periodo esatto di rilascio.

Tuttavia, il noto pronostico e esperto Apple, Ming-Chi Kuo, ha dato agli appassionati di tecnologia qualcosa di cui rallegrarsi alla vigilia di Natale. Kuo prevede un debutto “fine gennaio/inizio febbraio” per Vision Pro. Secondo lui, il primo lotto di questo dispositivo inizierà ad arrivare ad Apple entro i prossimi 30 giorni. Le spedizioni stimate per l'intero anno ammontano a circa mezzo milione di unità.

La parte peculiare è che, anche con questa intuizione, è difficile fissare l'obiettivo di Apple per l'anno. Qualche tempo dopo la divulgazione iniziale di Vision Pro, circolavano voci secondo cui la società aveva ridimensionato le sue ambizioni da un promettente milione di vendite a un modesto "meno di 400.000".

Date le dimensioni e la portata titaniche dell’azienda, anche una prospettiva di vendita aggiornata di 500.000 dispositivi all’anno sembra piuttosto limitata. Dopotutto, questo colosso della tecnologia è destinato a spedire più di 200 milioni di iPhone nello stesso periodo.

Il lancio di Vision Pro rappresenta un salto ambizioso nei 12 anni di Tim Cook alla guida come CEO. Non si tratta solo di un cambiamento nella categoria di prodotto e nel design per l'azienda, ma è probabile che anche il prezzo del Pro venga considerato esorbitante, anche dai consumatori abituati a pagare il premio per i prodotti Apple's. Se a questo aggiungiamo il fallimento storico della realtà virtuale nel soddisfare le aspettative del mercato, avremo davanti a noi una sfida formidabile.

Il Vision Pro è stato soprannominato da Kuo "il prodotto Apple's più importante del 2024". Questa affermazione non sembra troppo inverosimile, considerando le speculazioni nel corso degli anni e le ingenti risorse senza dubbio già incanalate nello sviluppo del visore.