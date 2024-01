Oczekiwanie na premierę Apple Vision Pro: prognozy z końca stycznia do początku lutego

Pojawiło się spore zamieszanie wokół premiery Apple Vision Pro, którego cena została ustalona na oszałamiającą kwotę 3499 dolarów. Chociaż Apple było przygotowane na premierę „na początku 2024 r.” na konferencji Worldwide Developers Conference w czerwcu, Apple nie określiło jeszcze dokładnego okresu premiery.

Jednak znany prognostyk i znawca Apple, Ming-Chi Kuo, dał entuzjastom technologii powód do radości w Wigilię. Kuo przewiduje debiut Vision Pro na przełomie stycznia i lutego. Według niego pierwsza partia tego urządzenia zacznie docierać do Apple w ciągu najbliższych 30 dni. Szacunkowe dostawy w całym roku wynoszą około pół miliona sztuk.

Osobliwe jest to, że nawet mając taką wiedzę, trudno jest określić cel Apple na ten rok. Jakiś czas po pierwotnym ujawnieniu Vision Pro krążyły pogłoski, że firma obniżyła swoje ambicje z obiecującej sprzedaży w milionach do skromnych „mniej niż 400 000”.

Biorąc pod uwagę gigantyczną skalę i zasięg korporacji, nawet zaktualizowana perspektywa sprzedaży na poziomie 500 000 urządzeń rocznie wydaje się dość ograniczona. W końcu ten technologiczny gigant ma zamiar wysłać w tym samym okresie ponad 200 milionów iPhone'ów.

Wprowadzenie na rynek Vision Pro stanowi ambitny krok w ciągu 12 lat pracy Tima Cooka na stanowisku dyrektora generalnego. Dla firmy oznacza to nie tylko zmianę kategorii produktów i projektu, ale cena Pro może być również postrzegana jako wygórowana, nawet przez konsumentów przyzwyczajonych do płacenia wyższej ceny za produkty Apple's. Jeśli dodać do tego historyczną porażkę wirtualnej rzeczywistości w spełnieniu oczekiwań rynku, stanie przed nią ogromne wyzwanie.

Kuo nazwał Vision Pro „najważniejszym produktem Apple's roku 2024". Twierdzenie to nie wydaje się zbyt naciągane, biorąc pod uwagę spekulacje na przestrzeni lat i znaczne zasoby, które bez wątpienia zostały już przeznaczone na rozwój zestawu słuchawkowego.