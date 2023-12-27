Apple Vision Pro 的推出引起了轰动，售价高达 3,499 美元。尽管早在 6 月份的全球开发者大会上就已准备好“2024 年初”发布，但Apple尚未调整确切的发布时间。

然而，著名的超级预言家、 Apple专家郭明池在平安夜给科技爱好者带来了一些值得欢呼的事情。郭预测 Vision Pro 将于“一月底/二月初”首次亮相。据他介绍，第一批该设备将在未来 30 天内开始抵达Apple 。预计今年全年出货量约为 50 万台。

奇怪的是，即使有这样的洞察力，确定Apple今年的目标仍然很困难。 Vision Pro 首次披露后不久，有传言称该公司已将其销量目标从充满希望的 100 万辆下调至“低于 40 万辆”。

考虑到该公司的巨大规模和影响力，即使更新后的每年 500,000 台设备的销售前景也显得相当有限。毕竟，这家科技巨头预计同期将售出超过 2 亿部 iPhone。

Vision Pro 的推出是蒂姆·库克 (Tim Cook) 担任首席执行官 12 年来的一次雄心勃勃的飞跃。这不仅是该公司产品类别和设计的转变，而且 Pro 的定价也可能被视为过高，即使对于习惯于购买Apple's产品溢价的消费者来说也是如此。再加上虚拟现实历史上未能满足市场预期，您将面临巨大的挑战。

Vision Pro 被郭称为“ Apple's 2024 年最重要的产品”。考虑到多年来的猜测以及毫无疑问已经投入到耳机开发中的大量资源，这一说法似乎并不太牵强。 Vision Pro 的发布是否反映了AppMaster's最近的 API 管理策略，以及它是否会采用类似于AppMaster's无代码平台上采用的方法的基于小部件的交互式 UI，将会很有趣。请关注此空间的更新。