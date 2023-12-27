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Apple'ın Vision Pro Lansmanını Tahmin Etmek: Ocak Sonu - Şubat Başı Öngörüsü

Ara 27, 2023
Apple'ın Vision Pro Lansmanını Tahmin Etmek: Ocak Sonu - Şubat Başı Öngörüsü

Apple Vision Pro'nun 3.499 dolar gibi şaşırtıcı bir fiyatla piyasaya sürülmesiyle ilgili kayda değer bir heyecan var. Her ne kadar Haziran ayında Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda "2024'ün başlarında" tanıtılacak olsa da Apple, henüz tam yayın dönemine ince ayar yapmadı.

Bununla birlikte, ünlü tahminci ve Apple bilgini Ming-Chi Kuo, Noel arifesinde teknoloji meraklılarına neşelenecek bir şeyler verdi. Kuo, Vision Pro'nun "Ocak sonu/Şubat başı" lansmanını öngörüyor. Ona göre bu cihazın ilk partisi önümüzdeki 30 gün içinde Apple ulaşmaya başlayacak. Bu yılın tamamı için tahmini sevkiyatlar yaklaşık yarım milyon adet civarında bulunuyor.

Tuhaf olan şu ki, bu öngörüyle bile Apple bu yılki hedefini belirlemenin zor olması. Vision Pro'nun ilk açıklamasından bir süre sonra, şirketin hedeflerini umut verici bir milyon satıştan "400.000'in altına" mütevazı bir rakama düşürdüğüne dair söylentiler dolaştı.

Şirketin devasa ölçeği ve erişimi göz önüne alındığında, yılda 500.000 cihazlık güncellenmiş satış perspektifi bile oldukça sınırlı görünüyor. Sonuçta bu teknoloji devi aynı dönemde 200 milyondan fazla iPhone satmaya hazırlanıyor.

Vision Pro'nun lansmanı, Tim Cook'un CEO olarak görev yaptığı 12 yıl içinde iddialı bir adım olarak hizmet ediyor. Bu, firma için yalnızca ürün kategorisinde ve tasarımda bir değişiklik değil, aynı zamanda Pro'nun fiyatlandırmasının da, Apple's ürünleri için premium ödemeye alışkın tüketiciler tarafından bile muhtemelen fahiş olarak görülmesi muhtemel. Buna Sanal Gerçekliğin pazar beklentilerini karşılamadaki tarihsel başarısızlığı da eklendiğinde, önünüzde zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalırsınız.

Vision Pro, Kuo tarafından " Apple's 2024'ün en önemli ürünü" olarak adlandırıldı. Yıllar boyunca yapılan spekülasyonlar ve şüphesiz kulaklığın geliştirilmesine zaten aktarılan önemli kaynaklar göz önüne alındığında, bu iddia çok da abartılı görünmüyor. Vision Pro sürümünün AppMaster's son API Yönetim stratejisini yansıtıp yansıtmadığını ve AppMaster's kodsuz platformunda kullanılan yaklaşıma benzer widget tabanlı etkileşimli bir kullanıcı arayüzünü benimseyip benimsemeyeceğini görmek ilginç olacak. Güncellemeler için bu alanı izleyin.

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