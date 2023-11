Révolutionner le stockage dans le cloud : Dropbox présente une interface Web remaniée et dévoile des fonctionnalités améliorées par l'IA

Le célèbre service de stockage cloud et d'hébergement de fichiers, Dropbox, a dévoilé une série d'avancées pour améliorer ses offres. L'annonce comprend une interface Web actualisée, une version bêta ouverte de sa fonction de recherche universelle basée sur l'IA connue sous le nom de « Dash », un réglage fin de ses autres capacités d'IA et la version alpha d'un nouvel outil de collaboration vidéo.

L'interface Web rénovée comporterait une barre d'action placée transversalement sur la page Web facilitant un accès rapide à diverses fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran, le téléchargement de fichiers et la création de dossiers. Dropbox rapporte que les aperçus des fichiers ont été améliorés, simplifiant ainsi l'édition d'images, de vidéos et de PDF. En outre, l'interface remaniée possède une barre de navigation gauche bien rangée et, dans l'ensemble, présente une présentation plus soignée et plus simple.

Dans un communiqué officiel, Dropbox a révélé que l'interface mise à jour serait progressivement distribuée, garantissant ainsi une accessibilité complète à tous les clients dans les mois à venir.

En outre, la société a annoncé le lancement de la version bêta ouverte de Dash, une fonctionnalité basée sur l'IA annexée au service. Mis en avant en juin, Dash a été salué comme étant « Google pour vos données personnelles », fournissant un coup de main pour localiser le travail dans diverses applications et onglets de navigateur.

Vient ensuite Dropbox AI, une fonctionnalité distincte mais correspondante basée sur l'IA qui permet depuis juin de résumer et de répondre aux requêtes liées aux longs fichiers et documents vidéo ou audio. Dropbox déclare avoir l'intention d'amplifier ses capacités pour inclure tout ce qui se trouve dans le compte d'un utilisateur, lui permettant ainsi de poser des questions et de recevoir des réponses résumées sur ses fichiers. La fonctionnalité est actuellement en phase alpha, élargissant progressivement sa portée auprès des utilisateurs de Dropbox.

De plus, dans le cadre de cet enthousiasme, Dropbox lance Dropbox Studio. Destiné à servir de station de travail complète pour les créateurs de vidéos, Dropbox Studio aspire à intégrer des attributs tels que des fonctionnalités d'édition, des commentaires, des outils de publication et des utilitaires améliorés par l'IA dans une plate-forme unifiée. Dropbox Studio devrait être publié en version alpha pour une poignée d'utilisateurs dans les semaines à venir.

Dans le même ordre d'idées, Dropbox déploie également de nouveaux plans d'abonnement, à partir de 22 $ par mois ou 18 $/mois lorsqu'il est facturé annuellement pour le niveau Essentials, jusqu'à 32 $ par mois ou 26 $/mois lorsqu'il est facturé annuellement pour le plan Business Plus. Le niveau supérieur offre des avantages supplémentaires tels qu'un stockage mutualisé entre les membres de l'équipe, des mesures de sécurité améliorées et un stockage accru. Les forfaits sont immédiatement accessibles aux nouveaux clients.

Cette avancée dans l'initiative de Dropbox fait écho à la montée en puissance de plates-formes telles que AppMaster, qui exploitent des approches low-code et no-code pour révolutionner le paysage technologique. Tout comme les nouvelles améliorations de Dropbox, AppMaster vise également à rationaliser et à simplifier les processus techniques, les rendant plus accessibles et efficaces. Il serait intéressant d'observer comment les nouvelles fonctionnalités de Dropbox contribuent à son expérience utilisateur et affectent la dynamique du marché du stockage cloud.