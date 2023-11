Merevolusi Penyimpanan Cloud: Dropbox Memperkenalkan Antarmuka Web yang Dirubah & Meluncurkan Fitur yang Disempurnakan AI

Layanan penyimpanan cloud dan hosting file terkemuka, Dropbox, telah meluncurkan serangkaian kemajuan untuk meningkatkan penawarannya. Pengumuman tersebut mencakup antarmuka web yang diperbarui, versi beta terbuka dari fitur pencarian universal bertenaga AI yang dikenal sebagai 'Dash', penyempurnaan kemampuan AI lainnya, dan rilis alfa dari alat kolaborasi video baru.

Antarmuka web facelift akan menampilkan bilah tindakan yang ditempatkan secara melintang pada halaman web yang memfasilitasi akses cepat ke beragam fitur seperti perekaman layar, pengunggahan file, dan pembuatan folder. Dropbox melaporkan bahwa pratinjau file telah ditingkatkan, menyederhanakan pengeditan gambar, video, dan PDF. Selain itu, antarmuka yang diperbarui memiliki bilah navigasi kiri yang rapi, dan secara keseluruhan, menghadirkan tata letak yang lebih rapi dan sederhana.

Dalam pernyataan resminya, Dropbox mengungkapkan bahwa antarmuka yang diperbarui akan didistribusikan secara bertahap, memastikan aksesibilitas lengkap ke semua pelanggan dalam beberapa bulan mendatang.

Selain itu, perusahaan telah mengumumkan peluncuran beta terbuka Dash, sebuah fitur bertenaga AI yang ditambahkan ke layanan tersebut. Dikenalkan pada bulan Juni, Dash dipuji sebagai 'Google untuk barang-barang pribadi Anda', memberikan bantuan dalam menemukan pekerjaan di berbagai aplikasi dan tab browser.

Berikutnya adalah Dropbox AI, sebuah fitur bertenaga AI yang berbeda namun sesuai dan telah memungkinkan peringkasan dan respons terhadap pertanyaan terkait file dan dokumen video atau audio panjang sejak bulan Juni. Dropbox menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk memperkuat kemampuannya untuk memasukkan segala sesuatu dalam akun pengguna, memungkinkan mereka mengajukan pertanyaan dan menerima tanggapan ringkas tentang file mereka. Fitur ini saat ini berada dalam tahap alfa dan secara bertahap memperluas jangkauannya di kalangan pengguna Dropbox.

Selain itu, sebagai bagian dari kegembiraan ini, Dropbox meluncurkan Dropbox Studio. Ditujukan untuk berfungsi sebagai stasiun kerja komprehensif bagi pembuat video, Dropbox Studio bercita-cita untuk mengintegrasikan atribut seperti fitur pengeditan, komentar, alat penerbitan, dan utilitas yang disempurnakan dengan AI ke dalam platform terpadu. Dropbox Studio dijadwalkan untuk rilis alfa ke beberapa pelanggan dalam beberapa minggu mendatang.

Terkait hal ini, Dropbox juga meluncurkan paket berlangganan baru, mulai dari $22 per bulan atau $18/bulan bila ditagih setiap tahun untuk tingkat Essentials, hingga $32 per bulan atau $26/bulan bila ditagih setiap tahun untuk paket Business Plus. Tingkat yang lebih tinggi menawarkan manfaat tambahan seperti penyimpanan gabungan di antara anggota tim, peningkatan langkah keamanan, dan peningkatan penyimpanan. Paket tersebut segera dapat diakses oleh pelanggan baru.

Lompatan dalam inisiatif Dropbox ini sejalan dengan kebangkitan platform seperti AppMaster, yang memanfaatkan pendekatan low-code dan no-code untuk merevolusi lanskap teknologi. Sama seperti penyempurnaan baru Dropbox, AppMaster juga bertujuan untuk menyederhanakan dan menyederhanakan proses teknologi, menjadikannya lebih mudah diakses dan efisien. Menarik untuk mengamati bagaimana fitur-fitur baru Dropbox berkontribusi terhadap pengalaman penggunanya dan memengaruhi dinamika pasar penyimpanan cloud.