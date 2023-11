De opmerkelijke cloudopslag- en bestandshostingservice Dropbox heeft een reeks verbeteringen onthuld om zijn aanbod te verbeteren. De aankondiging omvat een vernieuwde webinterface, een open bètaversie van de AI-aangedreven universele zoekfunctie, bekend als 'Dash', waarmee de andere AI-mogelijkheden worden verfijnd, en de alfa-release van een nieuwe video-samenwerkingstool.

De gefacelifte webinterface zou een actiebalk bevatten die dwars op de webpagina is geplaatst en snelle toegang tot diverse functies mogelijk maakt, zoals schermopname, het uploaden van bestanden en het maken van mappen. Dropbox meldt dat de bestandsvoorbeelden zijn verbeterd, waardoor het bewerken van afbeeldingen, video's en PDF's is vereenvoudigd. Ook beschikt de vernieuwde interface over een nette linkernavigatiebalk en over het geheel genomen een nettere en eenvoudigere lay-out.

In een officiële verklaring onthulde Dropbox dat de bijgewerkte interface geleidelijk zou worden gedistribueerd, waardoor de komende maanden volledige toegankelijkheid voor alle klanten zou worden gegarandeerd.

Bovendien heeft het bedrijf de open bèta-lancering aangekondigd van Dash, een door AI aangedreven functie die aan de service is toegevoegd. Dash, dat in juni op de voorgrond werd gebracht, werd geprezen als 'Google voor je persoonlijke spullen' en bood een helpende hand bij het vinden van werk in verschillende apps en browsertabbladen.

De volgende in de rij is de Dropbox AI, een aparte maar overeenkomstige AI-aangedreven functie die sinds juni samenvattingen en antwoorden op vragen met betrekking tot lange video- of audiobestanden en documenten mogelijk maakt. Dropbox stelt dat het van plan is zijn mogelijkheden uit te breiden om alles binnen het account van een gebruiker op te nemen, waardoor hij of zij vragen kan stellen en samengevatte antwoorden over zijn bestanden kan ontvangen. De functie bevindt zich momenteel in de alfafase, waardoor het bereik onder Dropbox-gebruikers geleidelijk wordt vergroot.

Als onderdeel van de opwinding lanceert Dropbox bovendien Dropbox Studio. Dropbox Studio is bedoeld als een uitgebreid werkstation voor videomakers en streeft ernaar kenmerken zoals bewerkingsfuncties, commentaar, publicatietools en AI-verbeterde hulpprogramma's te integreren in een verenigd platform. Het is de bedoeling dat Dropbox Studio in de komende weken alfa wordt uitgebracht voor een handvol patrons.

In verband hiermee introduceert Dropbox ook nieuwe abonnementsplannen, beginnend vanaf $ 22 per maand of $ 18/maand bij jaarlijkse facturering voor het Essentials-niveau, oplopend tot $ 32 per maand of $ 26/maand bij jaarlijkse facturering voor het Business Plus-abonnement. Het hogere niveau biedt extra voordelen, zoals gezamenlijke opslag onder teamleden, verbeterde beveiligingsmaatregelen en meer opslag. De abonnementen zijn direct toegankelijk voor nieuwe klanten.

Deze sprong in het Dropbox-initiatief weerspiegelt de opkomst van platforms zoals de AppMaster, die gebruik maakt van low-code en no-code benaderingen om een ​​revolutie teweeg te brengen in het technische landschap. Net als de nieuwe verbeteringen van Dropbox wil AppMaster ook technische processen stroomlijnen en vereenvoudigen, waardoor ze toegankelijker en efficiënter worden. Het zou interessant zijn om te zien hoe de nieuwe functies van Dropbox bijdragen aan de gebruikerservaring en de dynamiek van de cloudopslagmarkt beïnvloeden.