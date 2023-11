Revolucionando o armazenamento em nuvem: Dropbox apresenta interface web renovada e revela recursos aprimorados por IA

O notável serviço de armazenamento em nuvem e hospedagem de arquivos, Dropbox, revelou uma linha de avanços para melhorar suas ofertas. O anúncio inclui uma interface web atualizada, uma versão beta aberta de seu recurso de pesquisa universal baseado em IA conhecido como ‘Dash’, ajustando seus outros recursos de IA e o lançamento alfa de uma nova ferramenta de colaboração de vídeo.

A interface da web reformulada apresentaria uma barra de ação colocada transversalmente na página da web, facilitando o acesso rápido a diversos recursos, como gravação de tela, upload de arquivos e criação de pastas. O Dropbox relata que as visualizações de arquivos foram aprimoradas, simplificando a edição de imagens, vídeos e PDF. Além disso, a interface renovada possui uma barra de navegação esquerda organizada e, em geral, apresenta um layout mais limpo e simples.

Em comunicado oficial, o Dropbox revelou que a interface atualizada seria distribuída gradativamente, garantindo acessibilidade completa a todos os clientes nos próximos meses.

Além disso, a empresa anunciou o lançamento beta aberto do Dash, um recurso alimentado por IA anexado ao serviço. Trazido à tona em junho, o Dash foi elogiado como o “Google para suas coisas pessoais”, fornecendo uma ajuda na localização de trabalhos em vários aplicativos e guias do navegador.

O próximo na fila é o Dropbox AI, um recurso distinto, mas correspondente, alimentado por IA, que permite resumos e respostas a consultas relacionadas a arquivos e documentos longos de vídeo ou áudio desde junho. O Dropbox afirma que pretende ampliar seus recursos para incluir tudo na conta de um usuário, permitindo que ele faça perguntas e receba respostas resumidas sobre seus arquivos. O recurso está atualmente em fase alfa, ampliando gradualmente seu alcance entre os usuários do Dropbox.

Além disso, como parte da empolgação, o Dropbox está lançando o Dropbox Studio. Destinado a servir como uma estação de trabalho abrangente para criadores de vídeo, o Dropbox Studio aspira integrar atributos como recursos de edição, comentários, ferramentas de publicação e utilitários aprimorados por IA em uma plataforma unificada. O Dropbox Studio está programado para lançamento alfa para alguns usuários nas próximas semanas.

Por falar nisso, o Dropbox também está lançando novos planos de assinatura, começando com US$ 22 por mês ou US$ 18/mês quando cobrado anualmente para o nível Essentials, indo até US$ 32 por mês ou US$ 26/mês quando cobrado anualmente para o plano Business Plus. O nível superior oferece benefícios adicionais, como armazenamento em pool entre os membros da equipe, medidas de segurança aprimoradas e maior armazenamento. Os planos ficam imediatamente acessíveis a novos clientes.

Este salto na iniciativa do Dropbox ecoa a ascensão de plataformas como o AppMaster, que aproveita abordagens low-code e no-code para revolucionar o cenário tecnológico. Assim como as novas melhorias do Dropbox, AppMaster também visa agilizar e simplificar os processos tecnológicos, tornando-os mais acessíveis e eficientes. Seria interessante observar como os novos recursos do Dropbox contribuem para a experiência do usuário e afetam a dinâmica do mercado de armazenamento em nuvem.