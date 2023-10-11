كشفت خدمة التخزين السحابي واستضافة الملفات البارزة، Dropbox، عن مجموعة من التطورات لتحسين عروضها. يتضمن الإعلان واجهة ويب محدثة، ونسخة تجريبية مفتوحة من ميزة البحث العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم "Dash"، وضبط قدرات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وإصدار ألفا لأداة جديدة للتعاون عبر الفيديو.

ستحتوي واجهة الويب المحسنة على شريط إجراءات يتم وضعه بشكل عرضي على صفحة الويب مما يسهل الوصول السريع إلى ميزات متنوعة مثل تسجيل الشاشة وتحميل الملفات وإنشاء المجلدات. يشير Dropbox إلى أنه تم تحسين معاينات الملفات، مما أدى إلى تبسيط عملية تحرير الصور والفيديو وملفات PDF. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الواجهة المُجددة على شريط تنقل أيسر مرتب، وبشكل عام، تقدم تخطيطًا أكثر دقة وبساطة.

وكشفت Dropbox في بيان رسمي أن الواجهة المحدثة سيتم توزيعها تدريجيًا، مما يضمن إمكانية الوصول الكامل لجميع العملاء في الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن إطلاق النسخة التجريبية المفتوحة من Dash، وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ملحقة بالخدمة. تم طرح Dash في المقدمة في شهر يونيو، وتم الإشادة به باعتباره "Google لأشياءك الشخصية"، حيث يقدم يد المساعدة في تحديد موقع العمل عبر مختلف التطبيقات وعلامات تبويب المتصفح.

التالي في الخط هو Dropbox AI، وهي ميزة متميزة ولكنها متوافقة مع الذكاء الاصطناعي والتي تتيح التلخيص والردود على الاستفسارات المتعلقة بملفات الفيديو أو الصوت الطويلة والمستندات منذ يونيو. تنص Dropbox على أنها تعتزم تضخيم قدراتها لتشمل كل شيء داخل حساب المستخدم، مما يسمح لهم بطرح الأسئلة وتلقي ردود مختصرة حول ملفاتهم. الميزة حاليًا في مرحلة ألفا، مما يؤدي إلى توسيع نطاق وصولها تدريجيًا بين مستخدمي Dropbox.

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الإثارة، تقوم Dropbox بإطلاق Dropbox Studio. يهدف Dropbox Studio إلى أن يكون بمثابة محطة عمل شاملة لمنشئي الفيديو، ويطمح إلى دمج سمات مثل ميزات التحرير والتعليق وأدوات النشر والأدوات المساعدة المعززة بالذكاء الاصطناعي في منصة موحدة. من المقرر أن يتم إصدار Dropbox Studio لإصدار ألفا لعدد قليل من المستفيدين في الأسابيع المقبلة.

في ملاحظة ذات صلة، تطرح Dropbox أيضًا خطط اشتراك جديدة، بدءًا من 22 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 18 دولارًا أمريكيًا في الشهر عند إصدار الفاتورة سنويًا لمستوى Essentials، وتصل إلى 32 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 26 دولارًا أمريكيًا في الشهر عند إصدار الفاتورة سنويًا لخطة Business Plus. يوفر المستوى الأعلى مزايا إضافية مثل التخزين المجمع بين أعضاء الفريق وإجراءات الأمان المحسنة وزيادة التخزين. الخطط متاحة على الفور للعملاء الجدد.

تعكس هذه القفزة في مبادرة Dropbox ظهور منصات مثل AppMaster ، التي تستفيد من الأساليب low-code no-code لإحداث ثورة في المشهد التكنولوجي. تمامًا مثل تحسينات Dropbox الجديدة، يهدف AppMaster أيضًا إلى تبسيط وتبسيط العمليات التقنية، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة. سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة كيف تساهم ميزات Dropbox الجديدة في تجربة المستخدم وتؤثر على ديناميكيات سوق التخزين السحابي.