著名的云存储和文件托管服务 Dropbox 推出了一系列改进措施来改进其产品。该公告包括更新的网络界面、人工智能驱动的通用搜索功能“Dash”的公开测试版、微调其他人工智能功能以及新视频协作工具的 alpha 版本。

改版后的网页界面将在网页上横向放置一个操作栏，方便快速访问屏幕录制、文件上传和文件夹创建等各种功能。 Dropbox 报告称文件预览已得到改进，简化了图像、视频和 PDF 编辑。此外，改版后的界面拥有整洁的左侧导航栏，整体布局更加简洁。

Dropbox 在一份官方声明中透露，更新后的界面将逐步分发，确保在未来几个月内所有客户都能完全访问。

此外，该公司还宣布推出 Dash 的公开测试版，这是一项附加于该服务的人工智能功能。 Dash 在 6 月份脱颖而出，被誉为“个人物品的谷歌”，为跨各种应用程序和浏览器选项卡定位工作提供了帮助。

接下来是 Dropbox AI，这是一个独特但相应的人工智能功能，自 6 月份以来一直支持对与长视频或音频文件和文档相关的查询进行汇总和响应。 Dropbox 表示，它打算增强其功能，以包含用户帐户中的所有内容，允许他们提出问题并接收有关其文件的汇总答复。该功能目前处于 alpha 阶段，正在逐步扩大其在 Dropbox 用户中的影响力。

此外，作为令人兴奋的一部分，Dropbox 还推出了 Dropbox Studio。 Dropbox Studio 旨在成为视频创作者的综合工作站，希望将编辑功能、评论、发布工具和人工智能增强实用程序等属性集成到一个统一的平台中。 Dropbox Studio 计划在未来几周内向少数用户发布 alpha 版本。

与此相关的是，Dropbox 还推出了新的订阅计划，Essentials 套餐的起价为每月 22 美元或按年计费的 18 美元/月，而 Business Plus 套餐按年计费的价格最高为每月 32 美元或每月 26 美元。较高层提供了额外的好处，例如团队成员之间的共享存储、增强的安全措施和增加的存储。新客户可以立即使用这些计划。

Dropbox 举措的这一飞跃与AppMaster等平台的崛起相呼应，该平台利用low-code和no-code方法彻底改变了技术格局。与 Dropbox 的新增强功能非常相似， AppMaster也旨在简化技术流程，使其更易于访问和高效。观察 Dropbox 的新功能如何提升用户体验并影响云存储市场动态将会很有趣。