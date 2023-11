Rivoluziona il cloud storage: Dropbox presenta un'interfaccia web rinnovata e svela funzionalità potenziate dall'intelligenza artificiale

Il notevole servizio di cloud storage e hosting di file, Dropbox, ha svelato una linea di progressi per migliorare le sue offerte. L'annuncio include un'interfaccia web rinnovata, una versione beta aperta della sua funzionalità di ricerca universale basata sull'intelligenza artificiale nota come "Dash", il perfezionamento delle altre funzionalità di intelligenza artificiale e la versione alpha di un nuovo strumento di collaborazione video.

L'interfaccia web rinnovata presenterebbe una barra delle azioni posizionata trasversalmente sulla pagina web che facilita l'accesso rapido a diverse funzionalità come la registrazione dello schermo, il caricamento di file e la creazione di cartelle. Dropbox segnala che le anteprime dei file sono state migliorate, semplificando la modifica di immagini, video e PDF. Inoltre, l'interfaccia rinnovata possiede una barra di navigazione a sinistra ordinata e, nel complesso, presenta un layout più ordinato e semplice.

In un comunicato ufficiale, Dropbox ha rivelato che l'interfaccia aggiornata verrà distribuita gradualmente, garantendo la completa accessibilità a tutti i clienti nei prossimi mesi.

Inoltre, la società ha annunciato il lancio della beta aperta di Dash, una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale aggiunta al servizio. Portato alla ribalta a giugno, Dash è stato lodato come "Google per le tue cose personali", fornendo un aiuto nel localizzare il lavoro tra varie app e schede del browser.

Il prossimo in linea è l'intelligenza artificiale di Dropbox, una funzionalità distinta ma corrispondente basata sull'intelligenza artificiale che consente il riepilogo e le risposte alle domande relative a file e documenti video o audio lunghi da giugno. Dropbox afferma che intende amplificare le sue capacità per includere tutto all'interno dell'account di un utente, consentendogli di porre domande e ricevere risposte riassuntive sui propri file. La funzionalità è attualmente in fase alpha e sta gradualmente ampliando la sua portata tra gli utenti Dropbox.

Inoltre, come parte dell'entusiasmo, Dropbox sta lanciando Dropbox Studio. Destinato a fungere da workstation completa per i creatori di video, Dropbox Studio aspira a integrare attributi come funzionalità di modifica, commenti, strumenti di pubblicazione e utilità potenziate dall'intelligenza artificiale in una piattaforma unificata. Il rilascio della versione alpha di Dropbox Studio è previsto per una manciata di utenti nelle prossime settimane.

In una nota correlata, Dropbox sta anche lanciando nuovi piani di abbonamento, a partire da $ 22 al mese o $ 18 al mese se fatturati annualmente per il livello Essentials, fino a $ 32 al mese o $ 26 al mese se fatturati annualmente per il piano Business Plus. Il livello superiore offre vantaggi aggiuntivi come spazio di archiviazione in pool tra i membri del team, misure di sicurezza migliorate e maggiore spazio di archiviazione. I piani sono immediatamente accessibili ai nuovi clienti.

Questo salto nell'iniziativa di Dropbox fa eco all'ascesa di piattaforme come AppMaster, che sfrutta approcci low-code e no-code per rivoluzionare il panorama tecnologico. Proprio come i nuovi miglioramenti di Dropbox, anche AppMaster mira a snellire e semplificare i processi tecnologici, rendendoli più accessibili ed efficienti. Sarebbe interessante osservare come le nuove funzionalità di Dropbox contribuiscono alla sua esperienza utente e influenzano le dinamiche del mercato del cloud storage.