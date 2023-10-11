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Революция в облачном хранилище: Dropbox представляет обновленный веб-интерфейс и функции, улучшенные искусственным интеллектом

11, окт. 2023
Революция в облачном хранилище: Dropbox представляет обновленный веб-интерфейс и функции, улучшенные искусственным интеллектом

Известный облачный сервис хранения и хостинга файлов Dropbox представил ряд усовершенствований для улучшения своих предложений. Анонс включает в себя обновленный веб-интерфейс, открытую бета-версию универсальной функции поиска на основе искусственного интеллекта, известной как «Dash», тонкую настройку других возможностей искусственного интеллекта и альфа-версию нового инструмента для совместной работы с видео.

Обновленный веб-интерфейс будет содержать панель действий, расположенную поперек веб-страницы, что облегчит быстрый доступ к различным функциям, таким как запись экрана, загрузка файлов и создание папок. Dropbox сообщает, что предварительный просмотр файлов был улучшен, что упрощает редактирование изображений, видео и PDF-файлов. Кроме того, обновленный интерфейс имеет аккуратную левую панель навигации и в целом представляет собой более аккуратный и простой макет.

В официальном заявлении Dropbox сообщили, что обновленный интерфейс будет распространяться постепенно, обеспечивая полную доступность для всех клиентов в ближайшие месяцы.

Кроме того, компания объявила о запуске открытой бета-версии Dash, функции на базе искусственного интеллекта, добавленной к сервису. Выведенный на первый план в июне, Dash был назван «Google для ваших личных данных», помогающим находить работу в различных приложениях и вкладках браузера.

Следующим на очереди является Dropbox AI, отдельная, но соответствующая функция на базе искусственного интеллекта, которая с июня позволяет обобщать и отвечать на запросы, связанные с длинными видео- или аудиофайлами и документами. Dropbox заявляет, что намерен расширить свои возможности, включив в учетную запись пользователя все, что позволит ему задавать вопросы и получать краткие ответы о своих файлах. В настоящее время эта функция находится на стадии альфа-версии, постепенно расширяя ее охват среди пользователей Dropbox.

Кроме того, в рамках ажиотажа Dropbox запускает Dropbox Studio. Dropbox Studio, призванная служить комплексной рабочей станцией для создателей видео, стремится интегрировать такие атрибуты, как функции редактирования, комментирования, инструменты публикации и утилиты с искусственным интеллектом, в единую платформу. В ближайшие недели планируется выпустить альфа-версию Dropbox Studio для нескольких пользователей.

В связи с этим Dropbox также внедряет новые планы подписки, начиная с 22 долларов в месяц или 18 долларов в месяц при ежегодном выставлении счетов для уровня Essentials и до 32 долларов в месяц или 26 долларов в месяц при ежегодном выставлении счетов для плана Business Plus. Более высокий уровень предлагает дополнительные преимущества, такие как объединение хранилища между членами команды, улучшенные меры безопасности и увеличенный объем хранилища. Планы сразу же доступны новым клиентам.

Этот скачок в инициативе Dropbox перекликается с появлением таких платформ, как AppMaster, которые используют подходы low-code и no-code, чтобы произвести революцию в технологическом ландшафте. Как и новые усовершенствования Dropbox, AppMaster также направлен на оптимизацию и упрощение технологических процессов, делая их более доступными и эффективными. Было бы интересно понаблюдать за тем, как новые функции Dropbox улучшают пользовательский опыт и влияют на динамику рынка облачных хранилищ.

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