Önemli bulut depolama ve dosya barındırma hizmeti Dropbox, tekliflerini geliştirmek için bir dizi gelişmeyi açıkladı. Duyuru, yenilenen bir web arayüzünü, 'Dash' olarak bilinen yapay zeka destekli evrensel arama özelliğinin açık beta sürümünü, diğer yapay zeka yeteneklerine ince ayar yapılmasını ve yeni bir video işbirliği aracının alfa sürümünü içeriyor.

Yenilenen web arayüzünde, ekran kaydı, dosya yükleme ve klasör oluşturma gibi çeşitli özelliklere hızlı erişimi kolaylaştıran, web sayfasına çapraz olarak yerleştirilmiş bir eylem çubuğu bulunacak. Dropbox, dosya önizlemelerinin iyileştirildiğini, görüntü, video ve PDF düzenlemenin basitleştirildiğini bildiriyor. Ayrıca yenilenen arayüz düzenli bir sol gezinme çubuğuna sahiptir ve genel olarak daha düzenli ve daha basit bir düzen sunar.

Resmi bir açıklamada Dropbox, güncellenen arayüzün kademeli olarak dağıtılacağını ve önümüzdeki aylarda tüm müşterilere tam erişilebilirlik sağlanacağını açıkladı.

Ayrıca şirket, hizmete eklenen yapay zeka destekli bir özellik olan Dash'in açık beta lansmanını da duyurdu. Haziran ayında öne çıkan Dash, çeşitli uygulamalar ve tarayıcı sekmeleri arasında iş bulma konusunda yardımcı olarak "Kişisel eşyalarınız için Google" olarak övüldü.

Sırada, Haziran ayından bu yana uzun video veya ses dosyaları ve belgelerle ilgili sorguların özetlenmesine ve yanıtlanmasına olanak tanıyan, farklı ancak buna karşılık gelen yapay zeka destekli bir özellik olan Dropbox AI var. Dropbox, yeteneklerini bir kullanıcının hesabındaki her şeyi içerecek şekilde güçlendirmeyi planladığını, böylece kullanıcıların sorular sormasına ve dosyaları hakkında özet yanıtlar almasına olanak sağlamayı planladığını belirtiyor. Bu özellik şu anda alfa aşamasındadır ve Dropbox kullanıcıları arasındaki erişimini giderek genişletmektedir.

Ayrıca heyecanın bir parçası olarak Dropbox, Dropbox Studio'yu başlatıyor. Video yaratıcıları için kapsamlı bir iş istasyonu olarak hizmet vermeyi amaçlayan Dropbox Studio, düzenleme özellikleri, yorum yapma, yayınlama araçları ve yapay zeka ile geliştirilmiş yardımcı programlar gibi özellikleri birleşik bir platforma entegre etmeyi amaçlıyor. Dropbox Studio'nun önümüzdeki haftalarda bir avuç kullanıcıya alfa sürümü sunulması planlanıyor.

İlgili bir notta, Dropbox ayrıca, Essentials katmanı için aylık 22 ABD Doları veya yıllık olarak faturalandırıldığında 18 ABD Doları'ndan başlayarak, Business Plus planı için yıllık olarak faturalandırıldığında ayda 32 ABD Dolarına veya ayda 26 ABD Dolarına kadar çıkan yeni abonelik planları da sunuyor. Daha yüksek katman, ekip üyeleri arasında havuzlanmış depolama, gelişmiş güvenlik önlemleri ve artırılmış depolama gibi ek avantajlar sunar. Planlara yeni müşteriler anında erişebilir.

Dropbox'ın girişimindeki bu sıçrama, teknoloji ortamında devrim yaratmak için low-code ve no-code yaklaşımlardan yararlanan AppMaster gibi platformların yükselişini yansıtıyor. Dropbox'ın yeni geliştirmelerine benzer şekilde AppMaster da teknoloji süreçlerini kolaylaştırmayı ve basitleştirmeyi, böylece onları daha erişilebilir ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Dropbox'ın yeni özelliklerinin kullanıcı deneyimine nasıl katkıda bulunduğunu ve bulut depolama pazarı dinamiklerini nasıl etkilediğini gözlemlemek ilginç olurdu.