Dans la dernière enquête Stack Overflow Developer Survey de 2023, Docker a dépassé npm en tant que technologie la plus utilisée par les développeurs. Auparavant, en 2022, Docker occupait la deuxième position derrière npm. Alors que les novices en matière de codage continuent de préférer npm aux côtés de JavaScript et Python, Docker gagne rapidement du terrain dans la communauté des développeurs.

L'enquête de 2023 a montré que les développeurs sont presque deux fois plus susceptibles d'utiliser Docker l'année prochaine que les autres technologies disponibles. Cette constatation souligne la popularité croissante de Docker parmi les développeurs qui cherchent à s'en tenir à des outils familiers dans la mesure du possible.

Parmi les autres développements, markdown s'est assuré une place dans le top trois des outils asynchrones, avec 26 % des développeurs qui l'utilisent. Il se classe troisième, après Jira (52 %) et Confluence (34 %). Dans le cas des développeurs qui apprennent encore à coder, markdown se hisse à la deuxième place, derrière GitHub Discussions. Quant à Jira et Confluence, ils ne sont utilisés que par 13 % et 5 % de ces développeurs novices, respectivement.

Phoenix conserve sa position de framework web le plus admiré. Il avait dépassé Svelte en tant que framework le plus aimé en 2022, et cette année, les développeurs ont exprimé leur préférence pour travailler avec lui plutôt qu'avec des frameworks web plus courants comme React, Node.js et Next.js.

Rust reste le langage le plus admiré dans l'ensemble, avec 80 % des développeurs désireux de l'utiliser l'année prochaine. Cela représente une légère baisse par rapport aux 87 % rapportés dans l'enquête de 2022. D'autre part, le pourcentage de développeurs apprenant à coder en ligne est passé de 70 % à 80 % cette année. La documentation technique, Stack Overflow et les blogs sont les trois principales ressources en ligne pour les développeurs à la recherche de réponses.

Il est intéressant de noter que 63 % des répondants à l'enquête ont déclaré passer au moins 30 minutes par jour à naviguer en ligne pour trouver des réponses à leurs questions sur le codage. Cette tendance est plus évidente chez les contributeurs individuels que chez les gestionnaires de personnel.

En termes de rémunération, 2023 a vu un nouveau langage obtenir le salaire le plus élevé : Zig, avec un salaire médian de 103 611 $. En 2022, Clojure et Erlang étaient en tête de la liste des langages les mieux payés ; cependant, Clojure a connu une baisse de 10 % de sa rémunération cette année, glissant à la cinquième place. Erlang conserve sa deuxième place, avec un salaire médian de 99 492 dollars. Par ailleurs, Dart et SAS ont connu une croissance de plus de 20 % de leur salaire médian depuis l'année dernière. Les développeurs Dart gagnent un salaire médian de 55 862 $, tandis que les développeurs SAS gagnent un salaire médian de 81 000 $ en 2023.

Malgré les inquiétudes concernant la hausse de l'inflation en 2023, les données de l'enquête indiquent que les développeurs ne sont pas dissuadés de saisir les occasions d'améliorer leurs compétences. En fait, 70 % des personnes interrogées prévoient d'intégrer des outils d'IA dans leurs processus de développement cette année, et 42 % des utilisateurs de ChatGPT ont exprimé leur intérêt pour Google Bard ou Bing AI l'année suivante.

Alors que l'industrie technologique continue d'évoluer, il est essentiel pour les développeurs de s'adapter et d'explorer des outils et des ressources de pointe. Des plateformes telles qu'AppMaster, un puissant outil no-code pour les applications dorsales, web et mobiles, permettent aux développeurs de maximiser leur productivité et de rationaliser le processus de développement.

À mesure que les développeurs adoptent des outils tels que Docker, Phoenix et Rust, leurs compétences et les applications qui en résultent continueront d'aller de l'avant. Les outils d'IA, en particulier, sont prêts à remodeler l'avenir du développement d'applications pour les années à venir.