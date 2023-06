W najnowszym badaniu Stack Overflow Developer Survey z 2023 r. Docker wyprzedził npm jako najczęściej używana technologia wśród programistów. Wcześniej, w 2022 roku, Docker zajmował drugą pozycję za npm. Podczas gdy nowicjusze w kodowaniu nadal preferują npm obok JavaScript i Python, Docker szybko zyskuje na popularności w społeczności programistów.

Badanie z 2023 r. wykazało, że deweloperzy są prawie dwukrotnie bardziej skłonni do korzystania z Dockera w przyszłym roku w porównaniu z innymi dostępnymi technologiami. Odkrycie to podkreśla rosnącą popularność Dockera wśród programistów, którzy starają się trzymać znanych narzędzi, gdy jest to możliwe.

Wśród innych zmian, markdown zapewnił sobie miejsce w pierwszej trójce narzędzi asynchronicznych, z których korzysta 26% deweloperów. Zajmuje trzecie miejsce, po Jira z 52% i Confluence z 34%. W przypadku deweloperów wciąż uczących się kodowania, markdown awansował na drugą pozycję, ustępując jedynie GitHub Discussions. Jeśli chodzi o Jira i Confluence, są one używane odpowiednio przez zaledwie 13% i 5% tych początkujących programistów.

Phoenix utrzymuje swoją pozycję najbardziej podziwianego frameworka webowego. Wyprzedził on Svelte jako najbardziej lubiany framework w 2022 roku, a w tym roku programiści wyrazili swoje preferencje dotyczące pracy z nim w porównaniu z bardziej popularnymi frameworkami internetowymi, takimi jak React, Node.js i Next.js.

Rust pozostaje ogólnie najbardziej podziwianym językiem, a 80% programistów chce go używać w przyszłym roku. Stanowi to niewielki spadek z 87% zgłoszonych w ankiecie z 2022 roku. Z drugiej strony odsetek programistów uczących się kodowania online wzrósł w tym roku z 70% do 80%. Dokumentacja techniczna, Stack Overflow i blogi okazały się trzema najważniejszymi zasobami online dla programistów poszukujących odpowiedzi.

Co ciekawe, 63% respondentów ankiety stwierdziło, że spędza co najmniej 30 minut dziennie na przeglądaniu Internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące kodowania. Trend ten jest bardziej widoczny wśród indywidualnych współpracowników niż menedżerów.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, w 2023 r. pojawił się nowy język zapewniający najwyższe wynagrodzenie: Zig, z medianą wynagrodzenia wynoszącą 103 611 USD. W 2022 roku Clojure i Erlang znajdowały się na szczycie listy najlepiej opłacanych języków; jednak w tym roku Clojure odnotował 10% spadek płac, spadając na piątą pozycję. Erlang utrzymał swoje drugie miejsce, z medianą wynagrodzenia w wysokości 99 492 USD. Co więcej, Dart i SAS odnotowały ponad 20% wzrost mediany wynagrodzeń od zeszłego roku. Deweloperzy Dart zarabiali średnio 55 862 USD, podczas gdy deweloperzy SAS zarabiali średnio 81 000 USD w 2023 roku.

Pomimo obaw o rosnącą inflację w 2023 r., dane z ankiety wskazują, że deweloperzy pozostają w dużej mierze niezniechęceni do korzystania z możliwości podnoszenia swoich umiejętności. W rzeczywistości 70% ankietowanych planuje włączyć narzędzia AI do swoich procesów programistycznych w tym roku, a 42% użytkowników ChatGPT wyraziło zainteresowanie wypróbowaniem Google Bard lub Bing AI w następnym roku.

W miarę jak deweloperzy będą korzystać z narzędzi takich jak Docker, Phoenix i Rust, ich umiejętności i wynikające z nich aplikacje będą nadal się rozwijać. W szczególności narzędzia sztucznej inteligencji mają szansę zmienić przyszłość tworzenia aplikacji na nadchodzące lata.