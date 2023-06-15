2023'ün en son Stack Overflow Geliştirici Anketinde Docker, geliştiriciler arasında en yaygın kullanılan teknoloji olarak npm'den daha iyi performans gösterdi. Daha önce, 2022'de Docker, npm'nin ardından ikinci sırayı elinde tutuyordu. Kodlamaya yeni başlayanlar, JavaScript ve Python'un yanı sıra npm'yi tercih etmeye devam ederken Docker, geliştirici topluluğunda hızla ilgi görüyor.

2023 anketi, geliştiricilerin diğer mevcut teknolojilere kıyasla gelecek yıl Docker'ı kullanma olasılığının neredeyse iki katı olduğunu gösterdi. Bu bulgu, Docker'ın mümkün olduğunda tanıdık araçlara bağlı kalmayı amaçlayan geliştiriciler arasında artan popülaritesinin altını çiziyor.

Diğer gelişmelerin yanı sıra, markdown, geliştiricilerin %26'sının onu kullanması ile ilk üç zaman uyumsuz araç arasında bir yer edindi. %52 ile Jira ve %34 ile Confluence'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Hala kodlamayı öğrenen geliştiriciler söz konusu olduğunda, işaretleme ikinci konuma yükselir ve yalnızca GitHub Tartışmalarını takip eder. Jira ve Confluence'a gelince, bunlar acemi geliştiricilerin sırasıyla yalnızca %13'ü ve %5'i tarafından kullanılıyor.

Phoenix, en beğenilen web çerçevesi konumunu koruyor. 2022'de en sevilen çerçeve olarak Svelte'yi geride bırakmıştı ve bu yıl geliştiriciler, React, Node.js ve Next.js gibi daha yaygın web çerçeveleri yerine onunla çalışmayı tercih ettiklerini ifade ettiler.

Rust, genel olarak en beğenilen dil olmaya devam ediyor ve geliştiricilerin %80'i onu gelecek yıl kullanmak istiyor. Bu, 2022 anketinde bildirilen %87'den hafif bir düşüşü temsil ediyor. Öte yandan, çevrimiçi kodlamayı öğrenen geliştiricilerin yüzdesi bu yıl %70'ten %80'e yükseldi. Teknik belgeler, Yığın Taşması ve bloglar, yanıt arayan geliştiriciler için ilk üç çevrimiçi kaynak olarak ortaya çıktı.

İlginç bir şekilde, ankete katılanların %63'ü kodlama sorularının yanıtlarını bulmak için her gün en az 30 dakika internette gezinerek vakit geçirdiğini bildirdi. Bu eğilim, bireysel katkıda bulunanlar arasında insan yöneticilerinden daha belirgindir.

Ücretlendirme açısından 2023, en yüksek ücreti garantileyen yeni bir dile tanık oldu: 103.611 ABD doları ortalama maaşla Zig. 2022'de Clojure ve Erlang en çok ödenen listenin başında yer aldı; ancak Clojure bu yıl maaşında %10'luk bir düşüş yaşayarak beşinci sıraya geriledi. Erlang, ortalama 99.492 dolarlık maaşla ikinci sıradaki yerini korudu. Ayrıca Dart ve SAS, geçen yıldan bu yana ortalama ücretlerinde %20'den fazla artışa tanık oldu. Dart geliştiricileri, 2023'te ortalama 55.862 ABD Doları kazanırken, SAS geliştiricileri ortalama 81.000 ABD Doları kazandı.

2023'te enflasyonun artmasıyla ilgili endişelere rağmen, anket verileri, geliştiricilerin becerilerini geliştirme fırsatlarını kovalamaktan büyük ölçüde caydırılmadıklarını gösteriyor. Aslında, ankete katılanların %70'i bu yıl yapay zeka araçlarını geliştirme süreçlerine dahil etmeyi planlıyor ve ChatGPT kullanıcılarının %42'si ertesi yıl Google Bard veya Bing AI'yı denemekle ilgilendiğini belirtiyor.

Teknoloji endüstrisi gelişmeye devam ederken, geliştiricilerin en yeni araçları ve kaynakları uyarlaması ve keşfetmesi çok önemlidir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar için no-code güçlü bir araç olan AppMaster gibi platformlar, geliştiricilerin üretkenliği en üst düzeye çıkarmasına ve geliştirme sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır.

Geliştiriciler Docker, Phoenix ve Rust gibi araçları daha fazla benimsedikçe, beceri setleri ve ortaya çıkan uygulamalar ilerlemeye devam edecek. Özellikle AI araçları, önümüzdeki yıllarda uygulama geliştirmenin geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.