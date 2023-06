In de laatste Stack Overflow Developer Survey van 2023 overtrof Docker npm als meest gebruikte technologie onder ontwikkelaars. Eerder, in 2022, stond Docker op de tweede plaats achter npm. Terwijl beginners in codering nog steeds de voorkeur geven aan npm naast JavaScript en Python, wint Docker snel aan populariteit in de ontwikkelaarsgemeenschap.

Uit het onderzoek van 2023 bleek dat ontwikkelaars volgend jaar bijna twee keer zo waarschijnlijk Docker zullen gebruiken in vergelijking met andere beschikbare technologieën. Deze bevinding onderstreept de groeiende populariteit van Docker onder ontwikkelaars die zo veel mogelijk vertrouwde tools willen gebruiken.

Naast andere ontwikkelingen heeft markdown een plek veroverd in de top drie van async tools, met 26% van de ontwikkelaars die het gebruiken. Het staat op de derde plaats, na Jira met 52% en Confluence met 34%. In het geval van ontwikkelaars die nog leren coderen, stijgt markdown naar de tweede positie, na alleen GitHub Discussions. Jira en Confluence worden door respectievelijk slechts 13% en 5% van deze beginnende ontwikkelaars gebruikt.

Phoenix behoudt zijn positie als het meest bewonderde webraamwerk. In 2022 was het Svelte voorbijgestreefd als het meest geliefde framework en dit jaar gaven ontwikkelaars aan er liever mee te werken dan met meer gangbare webframeworks zoals React, Node.js en Next.js.

Rust blijft over het algemeen de meest bewonderde taal, met 80% van de ontwikkelaars die het volgend jaar graag willen gebruiken. Dit is een lichte daling ten opzichte van de 87% in de enquête van 2022. Aan de andere kant is het percentage ontwikkelaars dat online leert coderen dit jaar gestegen van 70% naar 80%. Technische documentatie, Stack Overflow en blogs kwamen naar voren als de top drie online bronnen voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar antwoorden.

Interessant genoeg gaf 63% van de respondenten aan elke dag minimaal 30 minuten online te spenderen aan het zoeken naar antwoorden op hun coderingsvragen. Deze trend is duidelijker bij individuele medewerkers dan bij managers.

Op het gebied van beloning was er in 2023 een nieuwe taal met het hoogste salaris: Zig, met een mediaan salaris van $ 103.611. In 2022 voerden Clojure en Erlang de lijst met bestbetaalde talen aan, maar Clojure zag zijn salaris dit jaar met 10% dalen en zakte naar de vijfde positie. Erlang behield zijn tweede plaats, met een mediaan salaris van 99.492 dollar. Verder zagen Dart en SAS hun mediaanloon met meer dan 20% stijgen sinds vorig jaar. Dart-ontwikkelaars verdienden een mediaan van $55.862, terwijl SAS-ontwikkelaars een mediaan van $81.000 verdienden in 2023.

Ondanks de bezorgdheid over de stijgende inflatie in 2023, geven de onderzoeksgegevens aan dat ontwikkelaars zich grotendeels niet laten afschrikken door mogelijkheden om hun vaardigheden te verbeteren. Sterker nog, 70% van de ondervraagden is van plan om dit jaar AI-tools te integreren in hun ontwikkelprocessen, waarbij 42% van de ChatGPT-gebruikers aangeeft volgend jaar Google Bard of Bing AI te willen uitproberen.

Omdat de technologie-industrie zich blijft ontwikkelen, is het cruciaal voor ontwikkelaars om zich aan te passen en de nieuwste tools en hulpmiddelen te verkennen. Platformen zoals AppMaster, een krachtige no-code tool voor backend-, web- en mobiele applicaties, stellen ontwikkelaars in staat om hun productiviteit te maximaliseren en het ontwikkelproces te stroomlijnen.

Naarmate ontwikkelaars tools als Docker, Phoenix en Rust verder omarmen, zullen hun vaardigheden en de resulterende applicaties verder vooruitgaan. Vooral AI-tools zijn klaar om de toekomst van applicatieontwikkeling voor de komende jaren vorm te geven.