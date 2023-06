Nell'ultimo sondaggio sugli sviluppatori di Stack Overflow del 2023, Docker ha superato npm come tecnologia più utilizzata dagli sviluppatori. In precedenza, nel 2022, Docker occupava la seconda posizione dietro a npm. Mentre i novizi della codifica continuano a preferire npm insieme a JavaScript e Python, Docker sta rapidamente guadagnando terreno nella comunità degli sviluppatori.

L'indagine del 2023 ha mostrato che gli sviluppatori hanno quasi il doppio delle probabilità di utilizzare Docker il prossimo anno rispetto alle altre tecnologie disponibili. Questo dato sottolinea la crescente popolarità di Docker tra gli sviluppatori che vogliono attenersi, quando possibile, a strumenti familiari.

Tra gli altri sviluppi, markdown si è assicurato un posto tra i primi tre strumenti asincroni, con il 26% degli sviluppatori che lo utilizzano. È al terzo posto, dopo Jira con il 52% e Confluence con il 34%. Nel caso degli sviluppatori che stanno ancora imparando a codificare, markdown sale al secondo posto, dietro solo a GitHub Discussions. Jira e Confluence sono utilizzati rispettivamente dal 13% e dal 5% degli sviluppatori alle prime armi.

Phoenix mantiene la sua posizione di framework web più apprezzato. Nel 2022 aveva superato Svelte come framework più amato e quest'anno gli sviluppatori hanno espresso la loro preferenza per lavorare con esso rispetto a framework web più comuni come React, Node.js e Next.js.

Rust rimane il linguaggio più apprezzato in assoluto, con l'80% degli sviluppatori desiderosi di utilizzarlo il prossimo anno. Questo dato rappresenta un leggero calo rispetto all'87% riportato nel sondaggio del 2022. D'altra parte, la percentuale di sviluppatori che imparano a codificare online è salita dal 70% all'80% quest'anno. La documentazione tecnica, Stack Overflow e i blog sono emersi come le tre principali risorse online per gli sviluppatori in cerca di risposte.

È interessante notare che il 63% degli intervistati ha dichiarato di trascorrere almeno 30 minuti al giorno navigando online alla ricerca di risposte alle proprie domande di codifica. Questa tendenza è più evidente tra i singoli collaboratori che tra i manager.

In termini di retribuzione, nel 2023 una nuova lingua si è assicurata la retribuzione più alta: Zig, con uno stipendio mediano di 103.611 dollari. Nel 2022, Clojure ed Erlang erano in cima alla lista dei linguaggi più pagati; tuttavia, quest'anno Clojure ha subito un calo del 10% nella retribuzione, scivolando al quinto posto. Erlang ha mantenuto il secondo posto, con uno stipendio mediano di 99.492 dollari. Inoltre, Dart e SAS hanno registrato una crescita di oltre il 20% della retribuzione mediana rispetto all'anno scorso. Gli sviluppatori Dart hanno guadagnato una media di 55.862 dollari, mentre gli sviluppatori SAS hanno guadagnato una media di 81.000 dollari nel 2023.

Nonostante le preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione nel 2023, i dati del sondaggio indicano che gli sviluppatori non sono scoraggiati dal perseguire opportunità per migliorare le proprie competenze. Infatti, il 70% degli intervistati prevede di incorporare strumenti di IA nei propri processi di sviluppo quest'anno, mentre il 42% degli utenti di ChatGPT si dichiara interessato a provare Google Bard o Bing AI l'anno successivo.

Poiché l'industria tecnologica continua a evolversi, è fondamentale che gli sviluppatori si adattino ed esplorino strumenti e risorse all'avanguardia. Piattaforme come AppMaster, un potente strumento di no-code per applicazioni backend, web e mobili, consente agli sviluppatori di massimizzare la produttività e snellire il processo di sviluppo.

Man mano che gli sviluppatori adottano strumenti come Docker, Phoenix e Rust, le loro competenze e le applicazioni che ne derivano continueranno a progredire. Gli strumenti di intelligenza artificiale, in particolare, sono destinati a rimodellare il futuro dello sviluppo di applicazioni per gli anni a venire.