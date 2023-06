No último Stack Overflow Developer Survey de 2023, o Docker superou o npm como a tecnologia mais utilizada entre os desenvolvedores. Anteriormente, em 2022, o Docker ocupava a segunda posição atrás do npm. Enquanto os novatos em codificação continuam a preferir npm ao lado de JavaScript e Python, o Docker está rapidamente ganhando força na comunidade de desenvolvedores.

A pesquisa de 2023 mostrou que os desenvolvedores têm quase o dobro da probabilidade de empregar o Docker no próximo ano em comparação com outras tecnologias disponíveis. Essa descoberta ressalta a crescente popularidade do Docker entre os desenvolvedores que pretendem ficar com ferramentas familiares sempre que possível.

Entre outros desenvolvimentos, o markdown garantiu um lugar nas três principais ferramentas assíncronas, com 26% dos programadores a utilizarem-no. Está em terceiro lugar, a seguir ao Jira com 52% e ao Confluence com 34%. No caso dos programadores que ainda estão a aprender a codificar, o markdown sobe para a segunda posição, ficando apenas atrás do GitHub Discussions. Quanto ao Jira e ao Confluence, estes são utilizados por apenas 13% e 5% destes programadores principiantes, respetivamente.

O Phoenix mantém a sua posição como a estrutura Web mais admirada. Ele ultrapassou o Svelte como o framework mais amado em 2022 e, este ano, os desenvolvedores expressaram sua preferência por trabalhar com ele em vez de frameworks da web mais comuns, como React, Node.js e Next.js.

O Rust continua a ser a linguagem mais admirada em geral, com 80% dos programadores ansiosos por a utilizar no próximo ano. Isso representa uma ligeira queda em relação aos 87% relatados na pesquisa de 2022. Por outro lado, a percentagem de programadores que aprendem a codificar online aumentou de 70% para 80% este ano. A documentação técnica, o Stack Overflow e os blogues surgiram como os três principais recursos online para os programadores que procuram respostas.

Curiosamente, 63% dos inquiridos afirmaram passar um mínimo de 30 minutos por dia a navegar online para obter respostas às suas questões de programação. Esta tendência é mais evidente entre os colaboradores individuais do que entre os gestores de pessoal.

Em termos de remuneração, 2023 testemunhou uma nova linguagem a garantir o salário mais elevado: Zig, com um salário médio de $103.611. Em 2022, Clojure e Erlang encabeçaram a lista das mais bem pagas; no entanto, Clojure registou um declínio de 10% na remuneração este ano, caindo para a quinta posição. Erlang manteve seu segundo lugar, com um salário médio de $99.492. Além disso, Dart e SAS testemunharam um crescimento de mais de 20% na remuneração mediana desde o ano passado. Os desenvolvedores do Dart ganharam uma mediana de $55.862, enquanto os desenvolvedores do SAS ganharam uma mediana de $81.000 em 2023.

Apesar das preocupações com o aumento da inflação em 2023, os dados da pesquisa indicam que os desenvolvedores permanecem em grande parte desanimados de buscar oportunidades para melhorar suas habilidades. Na verdade, 70% dos entrevistados planejam incorporar ferramentas de IA em seus processos de desenvolvimento este ano, com 42% dos usuários do ChatGPT expressando interesse em experimentar o Google Bard ou o Bing AI no ano seguinte.

À medida que a indústria tecnológica continua a evoluir, é crucial que os programadores se adaptem e explorem ferramentas e recursos de ponta. Plataformas como o AppMaster, uma poderosa ferramenta no-code para aplicações backend, web e móveis, permite aos programadores maximizar a produtividade e simplificar o processo de desenvolvimento.

À medida que os programadores adoptam ferramentas como o Docker, o Phoenix e o Rust, os seus conjuntos de competências e as aplicações resultantes continuarão a avançar. As ferramentas de IA, em particular, estão preparadas para remodelar o futuro do desenvolvimento de aplicações nos próximos anos.