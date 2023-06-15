在2023年最新的Stack Overflow开发者调查中，Docker的表现超过了npm，成为开发者中使用最广泛的技术。此前，在2022年，Docker在npm之后占据了第二的位置。虽然编码新手仍然喜欢npm与JavaScript和Python一起，但Docker在开发者社区中迅速获得了吸引力。

2023年的调查显示，与其他可用技术相比，开发者明年采用Docker的可能性几乎是两倍。这一发现强调了Docker在那些旨在尽可能坚持使用熟悉工具的开发者中越来越受欢迎。

在其他发展中，markdown已经在前三名异步工具中占据了一席之地，有26%的开发者使用它。它排名第三，排在Jira（52%）和Confluence（34%）之后。对于仍在学习代码的开发者来说，markdown上升到第二位，仅次于GitHub讨论。至于Jira和Confluence，这些新手开发者中分别只有13%和5%的人使用。

Phoenix保持了其作为最受推崇的网络框架的地位。它曾在2022年超过Svelte成为最受喜爱的框架，今年，开发人员表示他们更喜欢使用它，而不是像React、Node.js和Next.js等更常见的网络框架。

Rust仍然是总体上最受推崇的语言，80%的开发者渴望在明年使用它。这比2022年调查报告中的87%略有下降。另一方面，今年在线学习代码的开发者比例从70%上升到80%。技术文档、Stack Overflow和博客成为开发者寻求答案的前三大在线资源。

有趣的是，63%的调查对象表示每天至少花30分钟在网上浏览，以寻求编码问题的答案。这种趋势在个人贡献者中比在人事经理中更明显。

在薪酬方面，2023年见证了一种新的语言获得了最高的薪酬：Zig，工资中位数为103,611美元。在2022年，Clojure和Erlang在最高薪酬榜上名列前茅；然而，Clojure今年的薪酬下降了10%，滑落到第五位。Erlang保持了第二的位置，工资中位数为99,492美元。此外，Dart和SAS的中位数薪酬自去年以来增长了20%以上。Dart开发者的中位数为55,862美元，而SAS开发者在2023年的中位数为81,000美元。

尽管担心2023年的通货膨胀率上升，调查数据表明，开发人员仍然基本上没有放弃追求机会，以提高他们的技能。事实上，70%的受访者计划在今年将人工智能工具纳入他们的开发流程，42%的ChatGPT用户表示有兴趣在下一年尝试Google Bard或Bing AI。

随着科技行业的不断发展，开发人员适应和探索最先进的工具和资源是至关重要的。AppMaster等平台是一个强大的no-code ，用于后台、网络和移动应用程序，使开发人员能够最大限度地提高生产力，简化开发流程。

随着开发人员进一步接受Docker、Phoenix和Rust等工具，他们的技能组合和由此产生的应用程序将继续向前发展。特别是人工智能工具，准备在未来几年内重塑应用开发的未来。