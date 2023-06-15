В последнем опросе разработчиков Stack Overflow Developer Survey 2023 года Docker опередил npm как наиболее широко используемая технология среди разработчиков. Ранее, в 2022 году, Docker занимал вторую позицию после npm. Хотя новички в кодинге по-прежнему предпочитают npm наряду с JavaScript и Python, Docker быстро набирает обороты в сообществе разработчиков.

Опрос 2023 года показал, что разработчики почти в два раза чаще будут использовать Docker в следующем году по сравнению с другими доступными технологиями. Этот вывод подчеркивает растущую популярность Docker среди разработчиков, которые стремятся по возможности использовать привычные инструменты.

Среди других достижений, markdown занял место в тройке лучших инструментов async: 26% разработчиков используют его. Он занимает третье место после Jira с 52% и Confluence с 34%. В случае с разработчиками, которые еще только учатся кодировать, markdown поднимается на вторую позицию, уступая только GitHub Discussions. Что касается Jira и Confluence, то ими пользуются всего 13% и 5% начинающих разработчиков соответственно.

Phoenix сохраняет свои позиции в качестве самого популярного веб-фреймворка. В 2022 году он обогнал Svelte как самый любимый фреймворк, а в этом году разработчики отдали предпочтение работе с ним перед более распространенными веб-фреймворками, такими как React, Node.js и Next.js.

Rust остается самым любимым языком в целом: 80% разработчиков хотят использовать его в следующем году. Это незначительное снижение по сравнению с 87% в опросе 2022 года. С другой стороны, процент разработчиков, обучающихся коду онлайн, в этом году вырос с 70% до 80%. Техническая документация, Stack Overflow и блоги стали тремя ведущими интернет-ресурсами для разработчиков, ищущих ответы.

Интересно, что 63% респондентов сообщили, что ежедневно тратят не менее 30 минут на поиск ответов на свои вопросы по кодингу. Эта тенденция более очевидна среди индивидуальных разработчиков, чем среди менеджеров.

Что касается оплаты труда, то в 2023 году появился новый язык, обеспечивший самую высокую зарплату: Zig с медианной зарплатой $103 611. В 2022 году Clojure и Erlang возглавляли список самых высокооплачиваемых языков, однако в этом году Clojure снизился на 10% и опустился на пятое место. Erlang сохранил свое второе место с медианной зарплатой $99 492. Более того, Dart и SAS продемонстрировали более чем 20-процентный рост медианной зарплаты по сравнению с прошлым годом. Разработчики Dart зарабатывали в 2023 году 55 862 доллара, а разработчики SAS - 81 000 долларов.

Несмотря на опасения по поводу роста инфляции в 2023 году, данные опроса показывают, что разработчиков по-прежнему не останавливает стремление к повышению квалификации. Более того, 70% опрошенных планируют внедрить инструменты ИИ в свои процессы разработки в этом году, а 42% пользователей ChatGPT выразили заинтересованность в том, чтобы попробовать Google Bard или Bing AI в следующем году.

Поскольку технологическая отрасль продолжает развиваться, разработчикам крайне важно адаптироваться и изучать передовые инструменты и ресурсы. Такие платформы, как AppMaster, мощный инструмент no-code для бэкенда, веб- и мобильных приложений, позволяют разработчикам максимально повысить производительность и оптимизировать процесс разработки.

По мере того, как разработчики будут осваивать такие инструменты, как Docker, Phoenix и Rust, их навыки и создаваемые приложения будут развиваться. Инструменты искусственного интеллекта, в частности, способны изменить будущее разработки приложений на долгие годы.