In der jüngsten Stack Overflow Developer Survey von 2023 hat Docker npm als die am häufigsten verwendete Technologie unter Entwicklern überholt. Zuvor, im Jahr 2022, hatte Docker die zweite Position hinter npm inne. Während Anfänger in der Programmierung neben JavaScript und Python weiterhin npm bevorzugen, gewinnt Docker in der Entwickler-Community schnell an Zugkraft.

Die Umfrage aus dem Jahr 2023 zeigt, dass Entwickler im nächsten Jahr mit fast doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit Docker im Vergleich zu anderen verfügbaren Technologien einsetzen werden. Dieses Ergebnis unterstreicht die wachsende Beliebtheit von Docker bei Entwicklern, die nach Möglichkeit bei vertrauten Tools bleiben wollen.

Neben anderen Entwicklungen hat sich Markdown mit 26 % der Entwickler, die es verwenden, einen Platz unter den drei wichtigsten asynchronen Tools gesichert. Es rangiert an dritter Stelle, nach Jira mit 52 % und Confluence mit 34 %. Bei den Entwicklern, die das Programmieren noch lernen, liegt Markdown auf dem zweiten Platz, nur noch hinter GitHub Discussions. Jira und Confluence werden nur von 13 % bzw. 5 % dieser unerfahrenen Entwickler verwendet.

Phoenix behält seine Position als beliebtestes Web-Framework. Im Jahr 2022 hatte es Svelte als beliebtestes Framework abgelöst, und in diesem Jahr äußerten Entwickler ihre Vorliebe für die Arbeit mit diesem Framework gegenüber häufigeren Web-Frameworks wie React, Node.js und Next.js.

Rust ist nach wie vor die am meisten geschätzte Sprache, und 80 % der Entwickler wollen sie im nächsten Jahr einsetzen. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber den 87 %, die in der Umfrage von 2022 angegeben wurden. Andererseits ist der Prozentsatz der Entwickler, die online programmieren lernen, in diesem Jahr von 70 % auf 80 % gestiegen. Technische Dokumentation, Stack Overflow und Blogs sind die drei wichtigsten Online-Ressourcen für Entwickler, die Antworten suchen.

Interessanterweise gaben 63 % der Umfrageteilnehmer an, täglich mindestens 30 Minuten im Internet nach Antworten auf ihre Programmierfragen zu suchen. Dieser Trend ist bei den einzelnen Mitarbeitern deutlicher zu erkennen als bei den Personalchefs.

Was die Vergütung angeht, so war 2023 eine neue Sprache die am höchsten bezahlte: Zig, mit einem Durchschnittsgehalt von 103.611 $. Im Jahr 2022 führten Clojure und Erlang die Liste der höchstbezahlten Sprachen an; in diesem Jahr musste Clojure jedoch einen Gehaltsrückgang von 10 % hinnehmen und rutschte auf den fünften Platz ab. Erlang behauptete seinen zweiten Platz mit einem Mediangehalt von 99.492 $. Darüber hinaus verzeichneten Dart und SAS seit dem letzten Jahr einen Anstieg des Durchschnittsgehalts um mehr als 20 %. Dart-Entwickler verdienten im Jahr 2023 im Median 55.862 $, während SAS-Entwickler im Median 81.000 $ verdienten.

Trotz der Besorgnis über die steigende Inflation im Jahr 2023 zeigen die Umfragedaten, dass die Entwickler sich nicht davon abhalten lassen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Tatsächlich planen 70 % der Befragten, in diesem Jahr KI-Tools in ihre Entwicklungsprozesse zu integrieren, wobei 42 % der ChatGPT-Nutzer Interesse daran bekunden, im nächsten Jahr Google Bard oder Bing AI auszuprobieren.

Da sich die Technologiebranche ständig weiterentwickelt, ist es für Entwickler entscheidend, sich anzupassen und modernste Tools und Ressourcen zu erkunden. Plattformen wie AppMaster, ein leistungsstarkes no-code Tool für Backend-, Web- und mobile Anwendungen, ermöglichen es Entwicklern, ihre Produktivität zu maximieren und den Entwicklungsprozess zu rationalisieren.

In dem Maße, in dem Entwickler Tools wie Docker, Phoenix und Rust nutzen, werden sich ihre Fähigkeiten und die daraus resultierenden Anwendungen weiterentwickeln. Insbesondere KI-Tools werden die Zukunft der Anwendungsentwicklung in den kommenden Jahren neu gestalten.