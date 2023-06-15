في أحدث استبيان Stack Overflow Developer Survey لعام 2023 ، تفوق Docker على npm باعتباره أكثر التقنيات استخدامًا بين المطورين. سابقًا ، في عام 2022 ، احتل Docker المركز الثاني بعد npm. بينما يستمر المبتدئون في الترميز في تفضيل npm جنبًا إلى جنب مع JavaScript و Python ، فإن Docker يكتسب زخمًا سريعًا في مجتمع المطورين.

أظهر استطلاع عام 2023 أن المطورين من المرجح أن يستخدموا Docker في العام المقبل بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بالتقنيات الأخرى المتاحة. تؤكد هذه النتيجة تزايد شعبية Docker بين المطورين الذين يهدفون إلى التمسك بالأدوات المألوفة عندما يكون ذلك ممكنًا.

من بين التطورات الأخرى ، حصل انخفاض السعر على مكان في أفضل ثلاث أدوات غير متزامنة ، حيث يستخدمه 26 ٪ من المطورين. وتأتي في المرتبة الثالثة بعد جيرا بنسبة 52٪ والتقاء 34٪. في حالة استمرار تعلم المطورين للكود ، يرتفع تخفيض السعر إلى المركز الثاني ، متخلفًا عن مناقشات GitHub فقط. أما بالنسبة إلى Jira و Confluence ، فإنهما يستخدمهما فقط 13٪ و 5٪ من هؤلاء المطورين المبتدئين ، على التوالي.

يحتفظ Phoenix بمكانته كأكثر إطار عمل ويب إعجابًا. لقد تجاوز Svelte باعتباره الإطار الأكثر شعبية في عام 2022 ، وهذا العام ، أعرب المطورون عن تفضيلهم للعمل معه على أطر ويب أكثر شيوعًا مثل React و Node.js و Next.js.

لا تزال لغة Rust هي اللغة الأكثر إثارة للإعجاب بشكل عام ، حيث يتوق 80٪ من المطورين لاستخدامها العام المقبل. يمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن نسبة 87٪ التي تم الإبلاغ عنها في استطلاع عام 2022. من ناحية أخرى ، ارتفعت نسبة المطورين الذين يتعلمون البرمجة عبر الإنترنت من 70٪ إلى 80٪ هذا العام. ظهرت الوثائق الفنية و Stack Overflow والمدونات كأفضل ثلاثة موارد عبر الإنترنت للمطورين الذين يبحثون عن إجابات.

ومن المثير للاهتمام ، أن 63٪ من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم يقضون ما لا يقل عن 30 دقيقة كل يوم في تصفح الإنترنت للحصول على إجابات لأسئلتهم حول الترميز. هذا الاتجاه أكثر وضوحا بين المساهمين الأفراد من مديري الأفراد.

من حيث الأجور ، شهد عام 2023 لغة جديدة تؤمن أعلى أجر: Zig ، بمتوسط ​​راتب قدره 103،611 دولارًا. في عام 2022 ، تصدرت Clojure و Erlang القائمة الأعلى ربحًا ؛ ومع ذلك ، شهدت Clojure انخفاضًا بنسبة 10 ٪ في الأجور هذا العام ، وتراجع إلى المركز الخامس. حافظت Erlang على المركز الثاني براتب متوسط ​​قدره 99492 دولارًا. علاوة على ذلك ، شهدت Dart و SAS نموًا يزيد عن 20٪ في متوسط ​​الأجر منذ العام الماضي. حصل مطورو Dart على متوسط ​​55،862 دولارًا ، بينما حقق مطورو SAS متوسط ​​81000 دولار في عام 2023.

على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في عام 2023 ، تشير بيانات المسح إلى أن المطورين لا يزالون غير مقيدين إلى حد كبير من متابعة الفرص لتعزيز مهاراتهم. في الواقع ، يخطط 70٪ ممن شملهم الاستطلاع لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التطوير الخاصة بهم هذا العام ، حيث أبدى 42٪ من مستخدمي ChatGPT اهتمامًا بتجربة Google Bard أو Bing AI في العام التالي.

مع استمرار تطور صناعة التكنولوجيا ، من الضروري للمطورين التكيف واستكشاف الأدوات والموارد المتطورة. تتيح المنصات مثل AppMaster ، وهي أداة قوية no-code للخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، للمطورين زيادة الإنتاجية وتبسيط عملية التطوير.

مع احتضان المطورين لأدوات مثل Docker و Phoenix و Rust ، ستستمر مجموعات مهاراتهم والتطبيقات الناتجة في المضي قدمًا. أدوات الذكاء الاصطناعي ، على وجه الخصوص ، مهيأة لإعادة تشكيل مستقبل تطوير التطبيقات لسنوات قادمة.