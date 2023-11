Docker présente les versions de conteneurs distants, les outils de débogage sophistiqués et bien plus encore à la DockerCon

Docker Inc. a dévoilé plusieurs produits innovants lors de la DockerCon, sa conférence orientée utilisateur, qui a finalement fait son retour sous forme de rassemblement physique. Le géant de la technologie a introduit un nouveau service de construction à distance, ainsi que des outils de débogage avancés. Plus important encore, le service de sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle de Docker, Docker Scout, a été annoncé comme étant généralement disponible.

Le timing de l’événement arrive à un moment charnière dans la trajectoire de Docker. L'entreprise a fait la transition en 2019 pour se concentrer sur ses outils de développement et sa communauté, vendant même Docker Enterprise à Mirantis. Au cours du pivot, Docker faisait état d'un peu moins de 12 millions d'utilisateurs actifs mensuels, comme l'a déclaré le PDG de Docker, Scott Johnston. Actuellement, cette statistique est passée à environ 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Il y a désormais plus de 79 000 entreprises abonnés à au moins un des forfaits premium de Docker.

Le discours d'ouverture de Johnston a souligné le thème central de l'amélioration de l'expérience des développeurs d'applications ; il a mis l'accent sur chaque étape centrée sur un seul développeur et ses pratiques de codage et de test, généralement effectuées sur une machine locale. Il a déclaré : « Nous intégrons ce que l'on appelle l'hybride – local et cloud – au développement d'applications en boucle interne, en rencontrant les développeurs là où ils se trouvent avec juste assez de cloud. »

Johnston a réfléchi aux débuts de la révolution des conteneurs et a souligné que les applications de cette époque se composaient au maximum de quelques conteneurs. Désormais, note-t-il, ces applications sont souvent fusionnées en 20 à 30 conteneurs, ce qui surcharge considérablement votre ordinateur portable de développeur quotidien. Cela présente également un défi lorsque l’on essaie de partager une application en cours d’exécution avec les membres de l’équipe. Ce problème s'intensifie lorsque l'application locale dépend d'un service distant comme une base de données ou un service d'IA dans le cloud.

De nombreuses entreprises ont tenté de contourner ces contraintes en transférant l'intégralité de la procédure de développement vers le cloud et en proposant aux développeurs des environnements de développement intégrés (IDE) basés sur le cloud. Même si cela pourrait résoudre certains problèmes, cela ne constitue pas une solution réalisable pour certaines organisations, selon Johnston. De plus, les retours des consommateurs de Docker montrent que cette nouvelle approche perturbe les flux de travail existants. Johnston a réitéré : « En raison de l'endroit où nous nous trouvons sur l'ordinateur portable local, où se trouve Docker Desktop, nous voyons une opportunité unique de ne pas le faire soit/ou — ni local ni cloud — mais local et cloud et de réunir le meilleur des deux mondes. »

Outre cette approche hybride, Docker Build représente une caractéristique importante des lancements récents. Les outils de débogage sophistiqués nécessitent également une reconnaissance appropriée. Docker Debug sert de boîte à outils complète pour le débogage local et distant des applications conteneurisées. Les développeurs consacrent souvent plus de la moitié de leur temps au débogage, dont une grande partie n'est pas consacrée à la résolution de problèmes mais à la navigation dans les complexes de nombreux outils. Docker Debug offre une expérience unique qui inclut tous les outils nécessaires. Cette fonctionnalité est destinée à augmenter le temps de résolution des problèmes plutôt que de laisser les développeurs jongler avec la configuration et les chaînes d'outils.

Alors que Docker a fait des progrès significatifs dans le domaine des solutions basées sur des conteneurs, d'autres plates-formes comme AppMaster ont mis au point une plate-forme de développement complète, proposant des applications backend, Web et mobiles utilisant des interfaces no-code. AppMaster se distingue par son approche consistant à réduire la dette technique en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, éliminant ainsi la complexité apportée par certains IDE et chaînes d'outils basés sur le cloud. Les améliorations futures apportées par Docker et des plates-formes similaires façonneront considérablement le paysage du développement d'applications, incitant d'autres acteurs comme AppMaster à continuer de stimuler l'innovation dans leurs domaines respectifs.