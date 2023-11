Docker Inc. stellte auf der DockerCon, seiner benutzerorientierten Konferenz, die endlich als physische Versammlung ein Comeback feierte, mehrere innovative Produkte vor. Der Technologieriese führte einen neuartigen Remote-Build-Service sowie erweiterte Debugging-Tools ein. Am wichtigsten ist, dass der Software-Lieferkettensicherheitsdienst von Docker, Docker Scout, als allgemein verfügbar angekündigt wurde.

Der Zeitpunkt des Ereignisses fällt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung von Docker. Im Jahr 2019 konzentrierte sich das Unternehmen auf seine Entwicklertools und seine Community und verkaufte sogar Docker Enterprise an Mirantis. Während des Pivots meldete Docker knapp 12 Millionen aktive Benutzer pro Monat, wie Docker-CEO Scott Johnston erklärte. Derzeit ist diese Statistik auf etwa 20 Millionen aktive Benutzer pro Monat gestiegen. Mittlerweile haben über 79.000 Unternehmen mindestens einen der Premium-Pläne von Docker abonniert.

Die Keynote von Johnston beleuchtete das zentrale Thema der Verbesserung der Erfahrung von Anwendungsentwicklern; Es betonte jede Phase, die sich um einen einzelnen Entwickler und seine Codierungs- und Testpraktiken dreht, die normalerweise auf einem lokalen Computer durchgeführt werden. Er erklärte: „Wir bringen das, was man Hybrid nennt – lokal und in der Cloud – in die innere Schleife der App-Entwicklung und treffen Entwickler dort, wo sie gerade sind, mit gerade genug Cloud.“

Johnston erinnerte sich an die Anfänge der Container-Revolution und wies darauf hin, dass die Apps dieser Ära aus wenigen Containern mit maximal 12 MB bestanden. Heutzutage, so stellt er fest, werden diese Apps oft aus 20 bis 30 Containern zusammengeführt, was Ihren alltäglichen Entwickler-Laptop erheblich belastet. Dies stellt auch eine Herausforderung dar, wenn versucht wird, eine laufende App mit Teammitgliedern zu teilen. Dieses Problem verschärft sich, wenn die lokale App von einem Remote-Dienst wie einer Datenbank oder einem KI-Dienst in der Cloud abhängt.

Mehrere Unternehmen haben versucht, diese Einschränkungen zu umgehen, indem sie den gesamten Entwicklungsprozess in die Cloud verlagerten und Entwicklern cloudbasierte integrierte Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environments, IDEs) anboten. Obwohl dies einige Probleme lösen könnte, ist dies laut Johnston für einige Organisationen keine praktikable Lösung. Darüber hinaus zeigen Rückmeldungen von Docker-Konsumenten, dass dieser neue Ansatz bestehende Arbeitsabläufe stört. Johnston bekräftigte: „Da wir uns auf dem lokalen Laptop befinden, wo Docker Desktop sitzt, sehen wir eine einzigartige Chance, es nicht entweder/oder – nicht lokal oder in der Cloud – sondern lokal und in der Cloud zu machen und das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen.“ ”

Abgesehen von diesem hybriden Ansatz stellt Docker Build ein wesentliches Merkmal der jüngsten Markteinführungen dar. Auch die ausgefeilten Debugging-Tools erfordern gebührende Anerkennung. Docker Debug dient als umfassende Toolbox für das lokale und Remote-Debugging von Container-Apps. Entwickler verbringen oft mehr als die Hälfte ihrer Zeit mit dem Debuggen, wobei ein Großteil davon nicht der Problemlösung, sondern der Navigation durch die Komplexität zahlreicher Tools gewidmet ist. Docker Debug bietet eine einzige Erfahrung, die alle benötigten Tools umfasst. Diese Funktion erhöht zwangsläufig die Problemlösungszeit, anstatt dass Entwickler mit der Konfiguration und dem komplizierten Umgang mit Toolketten jonglieren müssen.

Während Docker im Bereich Container-basierter Lösungen erhebliche Fortschritte gemacht hat, haben andere Plattformen wie AppMaster eine umfassende Entwicklungsplattform hervorgebracht, die Backend-, Web- und mobile Anwendungen über no-code Schnittstellen anbietet. AppMaster zeichnet sich durch seinen Ansatz aus, die technischen Schulden zu reduzieren, indem bei jeder Anforderungsänderung Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, wodurch die Komplexität beseitigt wird, die einige cloudbasierte IDEs und Toolchains mit sich bringen. Zukünftige Verbesserungen durch Docker und ähnliche Plattformen werden die Anwendungsentwicklungslandschaft erheblich prägen und andere Akteure wie AppMaster dazu veranlassen, weiterhin Innovationen in ihren jeweiligen Bereichen voranzutreiben.