Docker Inc. onthulde verschillende innovatieve producten op DockerCon, de gebruikersgerichte conferentie, die eindelijk een comeback heeft gemaakt als fysieke bijeenkomst. De technologiegigant introduceerde een nieuwe service voor bouwen op afstand, samen met geavanceerde foutopsporingstools. Het belangrijkste is dat Docker's software supply chain-beveiligingsdienst, Docker Scout, werd aangekondigd als algemeen beschikbaar.

De timing van de gebeurtenis komt op een cruciaal moment in het traject van Docker. Het bedrijf stapte in 2019 over om zich te concentreren op zijn ontwikkelaarstools en community, en verkocht zelfs Docker Enterprise aan Mirantis. Tijdens de spil rapporteerde Docker net geen 12 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, zoals aangegeven door Docker CEO Scott Johnston. Momenteel is deze statistiek gestegen tot ongeveer 20 miljoen actieve gebruikers per maand. Er zijn nu meer dan 79.000 bedrijven die zich abonneren op ten minste één van de premiumplannen van Docker.

De keynote van Johnston benadrukte het centrale thema van het verbeteren van de ervaring van applicatieontwikkelaars; het benadrukte elke fase die draait om een ​​enkele ontwikkelaar en zijn codeer- en testpraktijken, die doorgaans op een lokale machine worden uitgevoerd. Hij verklaarde: "We brengen wat hybride wordt genoemd (lokaal en cloud) naar de ontwikkeling van apps in de binnenste kring, en ontmoeten ontwikkelaars daar waar ze zijn met net genoeg cloud."

Johnston dacht terug aan de begindagen van de containerrevolutie en wees erop dat de apps uit die tijd maximaal uit een paar containers bestonden. Nu merkt hij op dat deze apps vaak worden samengevoegd in twintig tot dertig containers, wat uw dagelijkse ontwikkelaarslaptop aanzienlijk belast. Dit vormt ook een uitdaging bij het delen van een actieve app met teamleden. Dit probleem wordt groter wanneer de lokale app afhankelijk is van een externe service zoals een database of een AI-service in de cloud.

Meerdere bedrijven hebben geprobeerd deze beperkingen te omzeilen door het hele ontwikkelingsproces naar de cloud over te brengen en ontwikkelaars cloudgebaseerde Integrated Development Environments (IDE's) aan te bieden. Hoewel dit sommige problemen zou kunnen oplossen, is dit volgens Johnston voor sommige organisaties geen haalbare oplossing. Bovendien blijkt uit feedback van de consumenten van Docker dat deze nieuwe aanpak de bestaande workflows verstoort. Johnston herhaalde: “Vanwege waar we ons bevinden op de lokale laptop, waar Docker Desktop zit, zien we een unieke kans om het niet of/of te maken – niet lokaal of in de cloud – maar lokaal en in de cloud, en het beste van beide werelden samen te brengen. ”

Naast deze hybride aanpak vertegenwoordigt Docker Build een belangrijk kenmerk van de recente lanceringen. De geavanceerde foutopsporingstools vereisen ook de nodige erkenning. Docker Debug dient als een uitgebreide toolbox voor het lokaal en op afstand debuggen van gecontaineriseerde apps. Ontwikkelaars besteden vaak meer dan de helft van hun tijd aan het debuggen, waarvan een groot deel niet aan het oplossen van problemen, maar aan het navigeren door de complexen van talloze tools. Docker Debug biedt één ervaring die alle benodigde tools bevat. Deze functie zal de tijd voor het oplossen van problemen zeker vergroten, in plaats van ontwikkelaars te laten jongleren met configuratie en gedoe met toolketens.

Terwijl Docker aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van containergebaseerde oplossingen, hebben andere platforms zoals AppMaster een alomvattend ontwikkelingsplatform op de markt gebracht, dat backend-, web- en mobiele applicaties aanbiedt met behulp van no-code interfaces. AppMaster onderscheidt zich door zijn aanpak om de technische schulden terug te dringen door telkens opnieuw applicaties te genereren telkens wanneer de vereisten worden gewijzigd, waardoor de complexiteit wordt geëlimineerd die sommige cloudgebaseerde IDE's en toolchains met zich meebrengen. Toekomstige verbeteringen door Docker en vergelijkbare platforms zullen het landschap van applicatieontwikkeling aanzienlijk vormgeven en andere spelers zoals AppMaster beïnvloeden om innovatie op hun respectieve vakgebieden te blijven stimuleren.