A Docker Inc. revelou vários produtos inovadores na DockerCon, sua conferência voltada para o usuário, que finalmente voltou como um encontro físico. A gigante da tecnologia introduziu um novo serviço de construção remota, juntamente com ferramentas avançadas de depuração. Mais significativamente, o serviço de segurança da cadeia de suprimentos de software do Docker, Docker Scout, foi anunciado como disponível ao público geral.

O momento do evento chega em um momento crucial na trajetória do Docker. A empresa fez a transição em 2019 para se concentrar em suas ferramentas e comunidade de desenvolvedores, vendendo até mesmo o Docker Enterprise para a Mirantis. Durante o pivô, o Docker relatou pouco menos de 12 milhões de usuários ativos mensais, conforme declarado pelo CEO do Docker, Scott Johnston. Atualmente, essa estatística aumentou para aproximadamente 20 milhões de usuários ativos mensais. Existem agora mais de 79.000 empresas assinando pelo menos um dos planos premium do Docker.

A palestra de Johnston destacou o tema central de aprimorar a experiência dos desenvolvedores de aplicativos; ele enfatizou cada estágio centrado em um único desenvolvedor e suas práticas de codificação e teste, normalmente feitas em uma máquina local. Ele declarou: “Estamos trazendo o que é chamado de híbrido – local e nuvem – para o desenvolvimento de aplicativos de loop interno, encontrando os desenvolvedores onde eles estão com nuvem suficiente”.

Johnston refletiu sobre os primeiros dias da revolução dos contêineres e destacou que os aplicativos daquela época consistiam em no máximo alguns contêineres. Agora, observa ele, esses aplicativos são frequentemente mesclados de 20 a 30 contêineres, o que sobrecarrega significativamente o seu laptop diário de desenvolvedor. Isso também representa um desafio ao tentar compartilhar um aplicativo em execução com membros da equipe. Esse problema se intensifica quando o aplicativo local depende de um serviço remoto como um banco de dados ou um serviço de IA na nuvem.

Várias empresas tentaram contornar essas restrições fazendo a transição de todo o procedimento de desenvolvimento para a nuvem e oferecendo aos desenvolvedores ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) baseados em nuvem. Embora isso possa resolver alguns problemas, não é uma solução viável para algumas organizações, de acordo com Johnston. Além disso, o feedback dos consumidores do Docker mostra que esta nova abordagem perturba os fluxos de trabalho existentes. Johnston reiterou: “Por causa de onde estamos no laptop local, onde fica o Docker Desktop, vemos uma oportunidade única de não fazer isso/ou - não local ou nuvem - mas local e nuvem e reunir o melhor dos dois mundos. ”

Além dessa abordagem híbrida, o Docker Build representa uma característica significativa dos lançamentos recentes. As sofisticadas ferramentas de depuração também exigem o devido reconhecimento. Docker Debug serve como uma caixa de ferramentas abrangente para depuração local e remota de aplicativos em contêineres. Os desenvolvedores geralmente gastam mais da metade do seu tempo na depuração, grande parte do qual não é dedicado à solução de problemas, mas à navegação nos complexos de inúmeras ferramentas. Docker Debug oferece uma experiência única que inclui todas as ferramentas necessárias. Esse recurso certamente aumentará o tempo de resolução de problemas, em vez de fazer com que os desenvolvedores façam malabarismos para configurar e se preocupar com cadeias de ferramentas.

Embora o Docker tenha feito avanços significativos no espaço de soluções baseadas em contêineres, outras plataformas como o AppMaster têm trazido uma plataforma de desenvolvimento abrangente, oferecendo aplicativos back-end, web e móveis usando interfaces no-code. AppMaster se destaca por sua abordagem de redução do débito técnico, gerando aplicações do zero cada vez que os requisitos são alterados, eliminando a complexidade trazida por alguns IDEs e conjuntos de ferramentas baseados em nuvem. As melhorias futuras do Docker e de plataformas semelhantes moldarão significativamente o cenário de desenvolvimento de aplicativos, influenciando outros players como AppMaster a continuar impulsionando a inovação em seus respectivos campos.