Docker Inc. zaprezentował kilka innowacyjnych produktów podczas DockerCon, swojej konferencji zorientowanej na użytkownika, która w końcu powróciła jako wydarzenie fizyczne. Technologiczny gigant wprowadził nowatorską usługę zdalnego budowania wraz z zaawansowanymi narzędziami do debugowania. Co najważniejsze, usługa Docker Scout zapewniająca bezpieczeństwo łańcucha dostaw oprogramowania została ogłoszona jako ogólnie dostępna.

Moment zdarzenia przypada na kluczowy moment w trajektorii Dockera. W 2019 r. firma przeszła transformację, aby skoncentrować się na narzędziach dla programistów i społeczności, sprzedając nawet Docker Enterprise firmie Mirantis. Jak stwierdził dyrektor generalny Docker Scott Johnston, w okresie przejściowym Docker raportował zaledwie 12 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Obecnie statystyka ta wzrosła do około 20 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Obecnie ponad 79 000 firm subskrybuje co najmniej jeden z planów premium Docker.

W przemówieniu Johnstona podkreślono kluczowy temat poprawy doświadczenia twórców aplikacji; kładł nacisk na każdy etap skupiony wokół jednego programisty oraz jego praktyk kodowania i testowania, zwykle wykonywanych na komputerze lokalnym. Stwierdził : „Wprowadzamy tak zwaną hybrydę — lokalną i chmurową — do tworzenia aplikacji w pętli wewnętrznej, spotykając się z programistami tam, gdzie mają wystarczającą ilość chmury”.

Johnston zastanawiał się nad początkami rewolucji kontenerowej i zwrócił uwagę, że aplikacje tamtej ery składały się z kilku kontenerów o maksymalnej pojemności. Zauważa, że ​​obecnie aplikacje te często składają się z 20–30 kontenerów, co znacznie obciąża laptopa programisty, który pracuje na co dzień. Stanowi to również wyzwanie w przypadku próby udostępnienia działającej aplikacji członkom zespołu. Problem ten nasila się, gdy aplikacja lokalna zależy od usługi zdalnej, takiej jak baza danych lub usługa AI w chmurze.

Wiele firm próbowało ominąć te ograniczenia, przenosząc całą procedurę programistyczną do chmury i oferując programistom zintegrowane środowiska programistyczne (IDE) oparte na chmurze. Chociaż mogłoby to rozwiązać niektóre problemy, według Johnstona nie jest to wykonalne rozwiązanie w przypadku niektórych organizacji. Co więcej, opinie klientów Dockera pokazują, że to nowe podejście zakłóca istniejące przepływy pracy. Johnston powtórzył: „Ze względu na to, gdzie jesteśmy na lokalnym laptopie, gdzie znajduje się Docker Desktop, widzimy wyjątkową okazję, aby nie działać albo/albo — nie lokalnie czy w chmurze — ale lokalnie i w chmurze i połączyć to, co najlepsze z obu światów. ”

Oprócz tego hybrydowego podejścia, Docker Build stanowi istotną cechę ostatnich premier. Zaawansowane narzędzia do debugowania również wymagają należytego uznania. Docker Debug służy jako kompleksowy zestaw narzędzi do lokalnego i zdalnego debugowania aplikacji kontenerowych. Programiści często spędzają ponad połowę swojego czasu na debugowaniu, z czego większość nie jest poświęcona rozwiązywaniu problemów, ale poruszaniu się po skomplikowanych narzędziach. Docker Debug zapewnia jedno środowisko zawierające wszystkie potrzebne narzędzia. Ta funkcja z pewnością wydłuży czas rozwiązywania problemów, zamiast wymagać od programistów żonglowania konfiguracją i kłopotami z łańcuchami narzędzi.

Podczas gdy Docker poczynił znaczące postępy w obszarze rozwiązań opartych na kontenerach, inne platformy, takie jak AppMaster , udostępniły kompleksową platformę programistyczną, oferującą aplikacje backendowe, internetowe i mobilne przy użyciu interfejsów no-code. AppMaster wyróżnia się podejściem polegającym na zmniejszaniu długu technicznego poprzez generowanie aplikacji od zera za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania, eliminując złożoność wynikającą z niektórych IDE i łańcuchów narzędzi opartych na chmurze. Przyszłe ulepszenia Dockera i podobnych platform znacząco ukształtują krajobraz rozwoju aplikacji, wpływając na innych graczy, takich jak AppMaster, aby nadal wprowadzali innowacje w swoich dziedzinach.