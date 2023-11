Docker Inc. ha presentato diversi prodotti innovativi alla DockerCon, la sua conferenza orientata agli utenti, che è finalmente tornata come incontro fisico. Il colosso della tecnologia ha introdotto un nuovo servizio di creazione remota, insieme a strumenti di debug avanzati. Ancora più significativo, il servizio di sicurezza della catena di fornitura software di Docker, Docker Scout, è stato annunciato come generalmente disponibile.

Il momento dell'evento arriva in un momento cruciale nel percorso di Docker. L'azienda è passata nel 2019 per concentrarsi sui propri strumenti di sviluppo e sulla propria community, vendendo addirittura Docker Enterprise a Mirantis. Durante il pivot, Docker riportava poco meno di 12 milioni di utenti attivi mensili, come affermato dal CEO di Docker Scott Johnston. Attualmente, questa statistica è aumentata fino a circa 20 milioni di utenti attivi mensili. Ora ci sono oltre 79.000 aziende che hanno sottoscritto almeno uno dei piani premium di Docker.

Il keynote di Johnston ha evidenziato il tema cruciale del miglioramento dell'esperienza degli sviluppatori di applicazioni; ha enfatizzato ogni fase incentrata su un singolo sviluppatore e sulle sue pratiche di codifica e test, tipicamente eseguite su un computer locale. Ha dichiarato: "Stiamo portando ciò che viene chiamato ibrido - locale e cloud - nello sviluppo di app del circuito interno, incontrando gli sviluppatori dove si trovano con il cloud appena sufficiente".

Johnston ha riflettuto sugli inizi della rivoluzione dei container e ha sottolineato che le app di quell'epoca consistevano in pochi container al massimo. Ora, osserva, queste app vengono spesso unite da 20 a 30 contenitori, il che grava in modo significativo sul laptop quotidiano dello sviluppatore. Ciò rappresenta anche una sfida quando si tenta di condividere un'app in esecuzione con i membri del team. Questo problema si intensifica quando l'app locale dipende da un servizio remoto come un database o un servizio AI nel cloud.

Molte aziende hanno tentato di aggirare questi vincoli trasferendo l'intera procedura di sviluppo nel cloud e offrendo agli sviluppatori ambienti di sviluppo integrati (IDE) basati su cloud. Anche se questo potrebbe risolvere alcuni problemi, secondo Johnston non è una soluzione fattibile per alcune organizzazioni. Inoltre, il feedback dei consumatori di Docker mostra che questo nuovo approccio sconvolge i flussi di lavoro esistenti. Johnston ha ribadito: “Dato che ci troviamo sul laptop locale, dove si trova Docker Desktop, vediamo un’opportunità unica di non renderlo né/o – non locale o cloud – ma locale e cloud e riunire il meglio di entrambi i mondi. "

Oltre a questo approccio ibrido, Docker Build rappresenta una caratteristica significativa dei recenti lanci. Anche i sofisticati strumenti di debug richiedono il dovuto riconoscimento. Docker Debug funge da toolbox completo per il debug locale e remoto delle app containerizzate. Gli sviluppatori spesso dedicano più della metà del loro tempo al debug, gran parte del quale non è dedicato alla risoluzione dei problemi ma alla navigazione nella complessità di numerosi strumenti. Docker Debug fornisce un'unica esperienza che include tutti gli strumenti necessari. Questa funzionalità è destinata ad aumentare i tempi di risoluzione dei problemi piuttosto che costringere gli sviluppatori a destreggiarsi tra la configurazione e il caos con le catene di strumenti.

Mentre Docker ha fatto passi da gigante nello spazio delle soluzioni basate su container, altre piattaforme come AppMaster hanno prodotto una piattaforma di sviluppo completa, offrendo applicazioni backend, web e mobili utilizzando interfacce no-code. AppMaster si distingue per il suo approccio volto a ridurre il debito tecnico generando applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, eliminando la complessità portata da alcuni IDE e toolchain basati su cloud. I futuri miglioramenti di Docker e piattaforme simili modelleranno in modo significativo il panorama dello sviluppo delle applicazioni, influenzando altri attori come AppMaster a continuare a guidare l’innovazione nei rispettivi campi.