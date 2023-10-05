كشفت شركة Docker Inc. عن العديد من المنتجات المبتكرة في DockerCon، مؤتمرها الموجه نحو المستخدم، والذي عاد أخيرًا كتجمع فعلي. قدم عملاق التكنولوجيا خدمة بناء جديدة عن بعد، إلى جانب أدوات تصحيح الأخطاء المتقدمة. والأهم من ذلك، تم الإعلان عن خدمة أمان سلسلة توريد برمجيات Docker، Docker Scout ، باعتبارها متاحة بشكل عام.

ويأتي توقيت الحدث في لحظة محورية في مسار دوكر. انتقلت الشركة في عام 2019 للتركيز على أدوات المطورين والمجتمع، حتى أنها قامت ببيع Docker Enterprise إلى Mirantis. أثناء المحور، أبلغت Docker عن ما يقرب من 12 مليون مستخدم نشط شهريًا، كما ذكر سكوت جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة Docker. وفي الوقت الحاضر، زادت هذه الإحصائية إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم نشط شهريًا. يوجد الآن أكثر من 79000 شركة مشتركة في واحدة على الأقل من خطط Docker المميزة.

سلطت الكلمة الرئيسية التي ألقاها جونستون الضوء على الموضوع المحوري المتمثل في تعزيز تجربة مطوري التطبيقات؛ لقد ركزت على كل مرحلة تتمحور حول مطور واحد وممارسات البرمجة والاختبار الخاصة به، والتي يتم إجراؤها عادةً على جهاز محلي. وقال: "إننا نجلب ما يسمى بالهجين - المحلي والسحابي - إلى تطوير تطبيقات الحلقة الداخلية، حيث نلتقي بالمطورين أينما كانوا مع ما يكفي من السحابة."

تحدث جونستون عن الأيام الأولى لثورة الحاويات وأشار إلى أن تطبيقات تلك الحقبة كانت تتكون من عدد قليل من الحاويات بحد أقصى. ويشير الآن إلى أنه غالبًا ما يتم دمج هذه التطبيقات من 20 إلى 30 حاوية مما يثقل كاهل الكمبيوتر المحمول اليومي للمطور بشكل كبير. يمثل هذا أيضًا تحديًا عند محاولة مشاركة تطبيق قيد التشغيل مع أعضاء الفريق. وتتفاقم هذه المشكلة عندما يعتمد التطبيق المحلي على خدمة بعيدة مثل قاعدة البيانات أو خدمة الذكاء الاصطناعي في السحابة.

حاولت العديد من الشركات التحايل على هذه القيود عن طريق نقل إجراءات التطوير بأكملها إلى السحابة وتقديم بيئات تطوير متكاملة قائمة على السحابة (IDEs) للمطورين. على الرغم من أن هذا قد يحل بعض المشكلات، إلا أنه ليس حلاً ممكنًا لبعض المؤسسات وفقًا لجونستون. علاوة على ذلك، تُظهر التعليقات الواردة من عملاء Docker أن هذا النهج الجديد يعطل سير العمل الحالي. أكد جونستون مجددًا، "نظرًا لموقعنا على الكمبيوتر المحمول المحلي، حيث يوجد Docker Desktop، فإننا نرى فرصة فريدة لعدم جعله إما/أو - ليس محليًا أو سحابيًا - ولكن محليًا وسحابيًا وجمع أفضل ما في العالمين معًا. "

بصرف النظر عن هذا النهج المختلط، يمثل Docker Build سمة مهمة لعمليات الإطلاق الأخيرة. تتطلب أدوات تصحيح الأخطاء المتطورة أيضًا الإقرار الواجب. يعمل Docker Debug بمثابة مجموعة أدوات شاملة لتصحيح الأخطاء المحلية والبعيدة للتطبيقات الموجودة في حاويات. غالبًا ما يقضي المطورون أكثر من نصف وقتهم في تصحيح الأخطاء، ومعظمها غير مخصص لحل المشكلات ولكن للتنقل بين مجمعات العديد من الأدوات. يوفر Docker Debug تجربة واحدة تتضمن جميع الأدوات اللازمة. لا بد أن تؤدي هذه الميزة إلى زيادة وقت حل المشكلات بدلاً من جعل المطورين يتلاعبون بالتكوين والانشغال بسلاسل الأدوات.

في حين أن Docker قد خطت خطوات كبيرة في مجال الحلول القائمة على الحاويات، فقد قدمت منصات أخرى مثل AppMaster منصة تطوير شاملة، حيث تقدم تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام واجهات no-code. تتميز AppMaster بنهجها المتمثل في تقليل العبء الفني عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تغيير المتطلبات، مما يزيل التعقيد الذي تسببه بعض بيئات التطوير المتكاملة وسلاسل الأدوات المستندة إلى السحابة. ستشكل التحسينات المستقبلية التي تجريها Docker والمنصات المماثلة بشكل كبير مشهد تطوير التطبيقات، مما يؤثر على اللاعبين الآخرين مثل AppMaster لمواصلة دفع الابتكار في مجالات تخصصهم.