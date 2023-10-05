Docker Inc., sonunda fiziksel bir toplantı olarak geri dönüş yapan kullanıcı odaklı konferansı DockerCon'da birçok yenilikçi ürününü tanıttı. Teknoloji devi, gelişmiş hata ayıklama araçlarının yanı sıra yeni bir uzaktan oluşturma hizmetini tanıttı. En önemlisi, Docker'ın yazılım tedarik zinciri güvenlik hizmeti Docker Scout genel kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Etkinliğin zamanlaması Docker'ın gidişatında çok önemli bir anda gerçekleşti. Şirket, geliştirici araçlarına ve topluluğuna odaklanmak için 2019'da geçiş yaptı, hatta Docker Enterprise'ı Mirantis'e sattı. Pivot sırasında Docker, Docker CEO'su Scott Johnston'ın belirttiği gibi, aylık 12 milyon aktif kullanıcının yalnızca utangaç olduğunu bildirdi. Şu anda bu istatistik yaklaşık 20 milyon aylık aktif kullanıcıya yükseldi. Şu anda Docker'ın premium planlarından en az birine abone olan 79.000'den fazla işletme var.

Johnston'un açılış konuşmasında, uygulama geliştiricilerin deneyimlerinin geliştirilmesine ilişkin temel tema vurgulandı; tek bir geliştiriciye odaklanan her aşamayı ve bunların genellikle yerel bir makinede yapılan kodlama ve test uygulamalarını vurguladı. "İç döngü uygulama geliştirme sürecine hibrit (yerel ve bulut) denilen şeyi getiriyoruz ve geliştiricilerle yeterli bulutla bulundukları yerde buluşuyoruz" dedi.

Johnston, konteyner devriminin başlangıç ​​günlerini değerlendirdi ve o dönemin uygulamalarının en fazla birkaç konteynerden oluştuğuna dikkat çekti. Artık bu uygulamaların genellikle 20 ila 30 kapsayıcıdan birleştirildiğini ve bunun günlük geliştirici dizüstü bilgisayarınıza önemli ölçüde yük getirdiğini belirtiyor. Bu aynı zamanda çalışan bir uygulamayı ekip üyeleriyle paylaşmaya çalışırken de zorluk yaratır. Bu sorun, yerel uygulamanın bir veritabanı gibi uzak bir hizmete veya buluttaki bir yapay zeka hizmetine bağlı olması durumunda yoğunlaşır.

Birçok işletme, tüm geliştirme prosedürünü buluta geçirerek ve geliştiricilere bulut tabanlı Entegre Geliştirme Ortamları (IDE'ler) sunarak bu kısıtlamaları aşmaya çalıştı. Bu, bazı sorunları çözse de Johnston'a göre bazı kuruluşlar için uygun bir çözüm değil. Üstelik Docker tüketicilerinden gelen geri bildirimler, bu yeni yaklaşımın mevcut iş akışlarını aksattığını gösteriyor. Johnston tekrarladı: "Yerel dizüstü bilgisayardaki konumumuz ve Docker Masaüstü'nün bulunduğu yer nedeniyle, bunu yerel veya bulut değil, yerel ve bulut haline getirmek ve her iki dünyanın en iyilerini bir araya getirmek için eşsiz bir fırsat görüyoruz. ”

Bu hibrit yaklaşımın yanı sıra Docker Build, son lansmanların önemli bir özelliğini temsil ediyor. Gelişmiş hata ayıklama araçları da gerekli onayı gerektirir. Docker Debug, kapsayıcıya alınmış uygulamalarda yerel ve uzaktan hata ayıklama için kapsamlı bir araç kutusu görevi görür. Geliştiriciler genellikle zamanlarının yarısından fazlasını hata ayıklamaya harcıyorlar; bunun çoğu problem çözmeye değil, çok sayıda aracın karmaşıklarında gezinmeye ayrılıyor. Docker Debug, ihtiyaç duyulan tüm araçları içeren tek bir deneyim sunar. Bu özellik, geliştiricilerin yapılandırma ve takım zincirleriyle uğraşması yerine problem çözme süresini artıracaktır.

Docker, konteyner tabanlı çözümler alanında önemli ilerlemeler kaydederken, AppMaster gibi diğer platformlar, no-code arayüzler kullanan arka uç, web ve mobil uygulamalar sunan kapsamlı bir geliştirme platformu ortaya çıkarıyor. AppMaster gereksinimler her değiştiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak, bazı bulut tabanlı IDE'lerin ve araç zincirlerinin getirdiği karmaşıklığı ortadan kaldırarak teknik borcu azaltma yaklaşımıyla öne çıkıyor. Docker ve benzer platformlar tarafından gelecekte yapılacak iyileştirmeler, uygulama geliştirme ortamını önemli ölçüde şekillendirecek ve AppMaster gibi diğer oyuncuları kendi alanlarında yenilikleri desteklemeye devam etmeleri konusunda etkileyecek.