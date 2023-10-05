Docker Inc. представила несколько инновационных продуктов на DockerCon, своей конференции, ориентированной на пользователей, которая, наконец, вернулась в формат физического собрания. Технический гигант представил новый сервис удаленной сборки, а также расширенные инструменты отладки. Самое главное, что служба безопасности цепочки поставок программного обеспечения Docker, Docker Scout, была объявлена ​​общедоступной.

Это событие приходится на поворотный момент в развитии Docker. В 2019 году компания перешла на переход, чтобы сконцентрироваться на своих инструментах для разработчиков и сообществе, и даже продала Docker Enterprise компании Mirantis. По словам генерального директора Docker Скотта Джонстона, во время поворота Docker сообщал лишь о 12 миллионах активных пользователей в месяц. В настоящее время эта статистика увеличилась примерно до 20 миллионов активных пользователей в месяц. В настоящее время более 79 000 компаний подписались хотя бы на один из премиальных планов Docker.

Основной доклад Джонстона осветил ключевую тему улучшения опыта разработчиков приложений; в нем подчеркивалось, что каждый этап сосредоточен вокруг одного разработчика и его методов кодирования и тестирования, обычно выполняемых на локальной машине. Он заявил: «Мы привносим то, что называется гибридным — локальным и облачным — в разработку приложений внутреннего цикла, встречая разработчиков там, где у них достаточно облака».

Джонстон размышлял о первых днях контейнерной революции и отметил, что приложения той эпохи состояли максимум из нескольких контейнеров. Теперь, отмечает он, эти приложения часто объединяют от 20 до 30 контейнеров, что значительно нагружает ваш повседневный ноутбук разработчика. Это также представляет собой проблему при попытке поделиться работающим приложением с членами команды. Эта проблема усугубляется, когда локальное приложение зависит от удаленной службы, такой как база данных или служба искусственного интеллекта в облаке.

Многие компании пытались обойти эти ограничения, переведя всю процедуру разработки в облако и предложив разработчикам облачные интегрированные среды разработки (IDE). По словам Джонстона, хотя это и может решить некоторые проблемы, для некоторых организаций это неприемлемо. Более того, отзывы потребителей Docker показывают, что этот новый подход нарушает существующие рабочие процессы. Джонстон повторил: «Из-за того, где мы находимся на локальном ноутбуке, где находится Docker Desktop, мы видим уникальную возможность сделать его не «или/или» — не локальным или облачным — а локальным и облачным, и объединить лучшее из обоих миров. »

Помимо этого гибридного подхода, Docker Build представляет собой важную особенность недавних запусков. Сложные средства отладки также требуют должного признания. Docker Debug представляет собой комплексный набор инструментов для локальной и удаленной отладки контейнерных приложений. Разработчики часто тратят более половины своего времени на отладку, большая часть которой посвящена не решению проблем, а навигации по комплексам многочисленных инструментов. Docker Debug предоставляет единый интерфейс, включающий все необходимые инструменты. Эта функция обязательно увеличит время решения проблем, а не заставит разработчиков жонглировать настройкой и возиться с цепочками инструментов.

В то время как Docker добился значительных успехов в сфере контейнерных решений, другие платформы, такие как AppMaster , создали комплексную платформу разработки, предлагающую серверные, веб- и мобильные приложения с использованием интерфейсов no-code. AppMaster выделяется своим подходом к сокращению технического долга за счет создания приложений с нуля каждый раз, когда требования изменяются, что устраняет сложности, связанные с некоторыми облачными IDE и цепочками инструментов. Будущие улучшения Docker и аналогичных платформ будут существенно формировать ландшафт разработки приложений, оказывая влияние на других игроков, таких как AppMaster, которые будут продолжать внедрять инновации в своих областях.