Docker Inc.在面向用户的DockerCon大会上推出了几款创新产品，最终以实体聚会的形式卷土重来。这家科技巨头推出了一种新颖的远程构建服务以及先进的调试工具。最重要的是，Docker 的软件供应链安全服务Docker Scout宣布全面可用。

此次活动的时机恰逢 Docker 发展轨迹的关键时刻。该公司于 2019 年进行转型，专注于其开发人员工具和社区，甚至将 Docker Enterprise 出售给 Mirantis。 Docker 首席执行官 Scott Johnston 表示，在转型期间，Docker 报告的月活跃用户数接近 1200 万。目前，这一统计数字已增至约 2000 万月活跃用户。现在有超过 79,000 家企业订阅了至少一项 Docker 的高级计划。

Johnston 的主题演讲强调了增强应用程序开发人员体验的关键主题；它强调以单个开发人员及其编码和测试实践为中心的每个阶段，通常在本地计算机上完成。他表示， “我们将所谓的混合——本地和云——引入内循环应用程序开发，用足够的云来满足开发人员的需求。”

约翰斯顿回顾了容器革命的初期，并指出那个时代的应用程序最多由几个容器组成。他指出，现在这些应用程序通常由 20 到 30 个容器合并而成，这给您的日常开发笔记本电脑带来了很大的负担。当尝试与团队成员共享正在运行的应用程序时，这也带来了挑战。当本地应用程序依赖于远程服务（例如云中的数据库或人工智能服务）时，这个问题会加剧。

多家企业试图通过将整个开发过程转移到云端并为开发人员提供基于云的集成开发环境（IDE）来规避这些限制。约翰斯顿表示，虽然这可能会解决一些问题，但对于某些组织来说这并不是一个可行的解决方案。此外，Docker 消费者的反馈表明，这种新方法扰乱了现有的工作流程。 Johnston 重申，“由于我们在本地笔记本电脑上，也就是 Docker Desktop 所在的位置，我们看到了一个独特的机会，不是非此即彼——不是本地或云——而是本地和云，并将两个世界的优点结合在一起。 ”

除了这种混合方法之外，Docker Build 还代表了最近发布的一个重要功能。复杂的调试工具也需要应有的认可。 Docker Debug 是一个用于本地和远程调试容器化应用程序的综合工具箱。开发人员通常花费一半以上的时间进行调试，其中大部分时间并不是用于解决问题，而是用于使用众多工具的复杂性。 Docker Debug 提供了包含所有所需工具的单一体验。此功能必然会增加解决问题的时间，而不是让开发人员忙于配置和使用工具链。

虽然 Docker 在基于容器的解决方案领域取得了重大进展，但AppMaster等其他平台已经推出了一个全面的开发平台，使用no-code接口提供后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster以其在每次需求发生变化时从头开始生成应用程序来减少技术债务的方法而脱颖而出，从而消除了一些基于云的 IDE 和工具链带来的复杂性。 Docker 和类似平台的未来改进将显着塑造应用程序开发格局，影响AppMaster等其他参与者继续推动各自领域的创新。