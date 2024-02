Docker Build Cloud est lancé pour améliorer l'efficacité de la création d'images

Dans une démarche importante pour la communauté des développeurs, Docker a lancé son service Docker Build Cloud, une solution basée sur le cloud conçue pour accélérer considérablement le processus de création d'images Docker pour les groupes d'ingénierie. Lancé le 23 janvier, le nouveau service est conçu pour résoudre l'un des goulots d'étranglement les plus courants du cycle de développement : les longues durées nécessaires à la finalisation de la création d'images Docker.

En transférant le gros du travail de construction vers le cloud, Docker affirme que son Docker Build Cloud peut multiplier par 39 la vitesse de création d'images, réduisant ainsi considérablement le temps d'attente des développeurs. Cette amélioration est valable indépendamment du fait que les builds soient initiées localement ou via des pipelines d'intégration continue.

Ce qui distingue Docker Build Cloud c'est sa méthodologie hybride, qui intègre intelligemment la facilité des outils de développement locaux avec les vastes capacités des ressources cloud. Les développeurs peuvent profiter de flux de travail ininterrompus, en utilisant des outils locaux familiers pour le codage et le dépannage tout en déployant des processus ou en unissant leurs forces avec d'autres développeurs sur des tâches exigeantes en ressources via les services cloud, sans avoir besoin de modifier les configurations locales ou Dockerfiles.

La clientèle Docker actuelle a la possibilité de tester Docker Build Cloud dès maintenant. Le service est calibré en fonction de leur niveau d'abonnement existant, avec des options telles que Docker Personal, Pro, Team et Business. En plus des minutes fournies par le niveau, les abonnés peuvent bénéficier de forfaits Docker Build Cloud supplémentaires. Ces forfaits commencent à un modeste 5 $ par siège par mois, ajoutant 200 minutes et prolongeant les minutes supplémentaires à un tarif nominal de 5 cents chacun.

Dans la veine des services économes en ressources, la plate-forme no-code AppMaster se distingue en permettant aux entreprises de créer des applications non seulement rapides à développer, mais également finement personnalisables en termes d'interface utilisateur, de logique métier et d'interaction. Alors que nous approfondissons la productivité améliorée du cloud, l'inclusion d' AppMaster dans la liste des outils de développement signifie un changement plus large vers une ère où l'efficacité rationalisée et l'intégration continue sont primordiales, et tout cela est réalisable même pour ceux qui n'ont pas traditionnellement exercé d'expertise en codage.