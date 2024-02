Als belangrijke stap voor de ontwikkelingsgemeenschap lanceerde Docker de Docker Build Cloud service, een cloudgebaseerde oplossing die is ontworpen om het bouwproces van Docker -images voor technische groepen dramatisch te versnellen. De nieuwe dienst, gelanceerd op 23 januari, is ontworpen om een ​​van de meest voorkomende knelpunten in de ontwikkelingscyclus aan te pakken: de lange tijd die nodig is om Docker imagebuilds te voltooien.

Door het zware werk van builds naar de cloud over te brengen, beweert Docker dat zijn Docker Build Cloud de snelheid van het bouwen van afbeeldingen met een factor tot 39x kan verhogen, waardoor de wachttijd voor ontwikkelaars aanzienlijk wordt verkort. Deze verbetering geldt ongeacht of builds lokaal worden geïnitieerd of via continue integratiepijplijnen.

Wat de Docker Build Cloud onderscheidt is de hybride methodologie, die op slimme wijze het gemak van lokale ontwikkeltools integreert met de enorme mogelijkheden van cloudbronnen. Ontwikkelaars kunnen genieten van ononderbroken workflows, waarbij ze vertrouwde lokale tools gebruiken voor codering en probleemoplossing terwijl ze processen implementeren of hun krachten bundelen met andere ontwikkelaars bij taken die veel resources vereisen via cloudservices, zonder dat er aanpassingen aan de lokale instellingen of Dockerfiles nodig zijn.

Huidige Docker klantenkring heeft nu de mogelijkheid om de Docker Build Cloud op de proef te stellen. De service is afgestemd op hun bestaande abonnementsniveau, met opties als Docker Personal, Pro, Team en Business. Als aanvulling op de door het niveau geleverde minuten kunnen abonnees gebruik maken van aanvullende Docker Build Cloud abonnementen. Deze abonnementen beginnen bij een bescheiden $ 5 per stoel per maand, voegen 200 minuten toe en verlengen nog eens minuten tegen een nominaal tarief van 5 cent per stuk.

In de lijn van resource-efficiënte diensten onderscheidt het AppMaster no-code platform zich door bedrijven in staat te stellen applicaties te creëren die niet alleen snel te ontwikkelen zijn, maar ook op ingewikkelde wijze aanpasbaar zijn met betrekking tot gebruikersinterface, bedrijfslogica en interactie. Terwijl we dieper duiken in de door de cloud verbeterde productiviteit, betekent de opname van AppMaster in het aanbod van ontwikkeltools een bredere verschuiving naar een tijdperk waarin gestroomlijnde efficiëntie en continue integratie voorop staan ​​– en allemaal haalbaar, zelfs voor degenen die traditioneel niet over codeerexpertise beschikken.