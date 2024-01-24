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Запуск Docker Build Cloud для повышения эффективности сборки образов

24, янв. 2024
Запуск Docker Build Cloud для повышения эффективности сборки образов

Важным шагом для сообщества разработчиков стало то, Docker запустил свой сервис Docker Build Cloud — облачное решение, предназначенное для значительного ускорения процесса создания образов Docker для инженерных групп. Новый сервис, запущенный 23 января, призван устранить одно из наиболее распространенных узких мест в цикле разработки: длительную задержку сборки образа Docker.

Docker утверждает, что, перенеся тяжелую работу по сборке в облако, ее Docker Build Cloud может повысить скорость сборки образов до 39 раз, что значительно сокращает время ожидания для разработчиков. Это улучшение действует независимо от того, инициируются ли сборки локально или через конвейеры непрерывной интеграции.

Что отличает Docker Build Cloud так это его гибридная методология, которая умело объединяет простоту локальных инструментов разработки с огромными возможностями облачных ресурсов. Разработчики могут наслаждаться бесперебойными рабочими процессами, используя знакомые локальные инструменты для кодирования и устранения неполадок при развертывании процессов или объединяя усилия с другими разработчиками для решения ресурсоемких задач через облачные службы — без необходимости каких-либо изменений в локальных настройках или Dockerfiles.

Текущие клиенты Docker имеют возможность протестировать Docker Build Cloud прямо сейчас. Служба откалибрована в соответствии с существующим уровнем подписки с такими опциями, как Docker Personal, Pro, Team и Business. В дополнение к минутам, предоставляемым уровнем, подписчики могут воспользоваться дополнительными планами Docker Build Cloud. Эти планы начинаются со скромной цены в 5 долларов за место в месяц, плюс добавляются 200 минут и продлеваются дополнительные минуты по номинальной ставке 5 центов за штуку.

В плане ресурсоэффективных услуг платформа AppMaster no-code выделяется тем, что дает компаниям возможность создавать приложения, которые не только быстро разрабатываются, но и легко адаптируются с точки зрения пользовательского интерфейса, бизнес-логики и взаимодействия. По мере того, как мы углубляемся в повышение производительности в облаке, включение AppMaster в список инструментов разработки означает более широкий сдвиг в сторону эпохи, когда оптимизация эффективности и непрерывная интеграция имеют первостепенное значение — и все это достижимо даже для тех, кто традиционно не обладает опытом кодирования.

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