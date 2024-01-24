في خطوة مهمة لمجتمع التطوير، أطلقت Docker خدمة Docker Build Cloud ، وهو حل قائم على السحابة مصمم لتسريع عملية إنشاء صور Docker للمجموعات الهندسية بشكل كبير. تم إطلاق الخدمة الجديدة في 23 يناير، وتم تصميمها لمعالجة واحدة من أكثر الاختناقات شيوعًا في دورة التطوير: المدد الطويلة التي يستغرقها إنشاء صورة Docker حتى يتم الانتهاء منها.

من خلال نقل الأعباء الثقيلة للبنيات إلى السحابة، تؤكد Docker أن Docker Build Cloud الخاصة بها يمكنها تعزيز سرعات إنشاء الصور بعامل يصل إلى 39x، مما يقلل بشكل كبير من وقت انتظار المطورين. يستمر هذا التحسين بغض النظر عما إذا تم بدء عمليات البناء محليًا أو عبر مسارات التكامل المستمر.

ما يميز Docker Build Cloud عن غيرها هو منهجيتها الهجينة، التي تدمج بذكاء سهولة أدوات التطوير المحلية مع القدرات الهائلة للموارد السحابية. يمكن للمطورين الاستمتاع بسير العمل دون انقطاع، واستخدام أدوات محلية مألوفة للتشفير واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أثناء نشر العمليات أو توحيد الجهود مع المطورين الآخرين في المهام التي تتطلب الموارد من خلال الخدمات السحابية - دون الحاجة إلى أي تعديلات على الإعدادات المحلية أو Dockerfiles.

لدى عملاء Docker الحاليين الفرصة لاختبار Docker Build Cloud الآن. تتم معايرة الخدمة وفقًا لمستوى الاشتراك الحالي، مع خيارات تشمل Docker Personal و Pro و Team و Business. بالإضافة إلى الدقائق المقدمة للطبقة، يمكن للمشتركين الاستفادة من خطط Docker Build Cloud الإضافية. تبدأ هذه الخطط بسعر متواضع قدره 5 دولارات لكل مقعد شهريًا، وإضافة 200 دقيقة، وتمديد الدقائق الإضافية بمعدل رمزي قدره 5 سنتات لكل منها.

في سياق الخدمات الموفرة للموارد، تبرز منصة AppMaster no-code من خلال تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات ليست سريعة التطوير فحسب، بل أيضًا قابلة للتخصيص بشكل معقد فيما يتعلق بواجهة المستخدم ومنطق الأعمال والتفاعل. بينما نتعمق أكثر في الإنتاجية المعززة بالسحابة، فإن إدراج AppMaster في قائمة أدوات التطوير يدل على تحول أوسع نحو عصر تكون فيه الكفاءة المبسطة والتكامل المستمر أمرًا بالغ الأهمية - وكل ذلك يمكن تحقيقه حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يتمتعوا تقليديًا بخبرة البرمجة.