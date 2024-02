Lancio di Docker Build Cloud per aumentare l'efficienza della creazione di immagini

Con una mossa significativa per la comunità di sviluppo, Docker ha lanciato il servizio Docker Build Cloud, una soluzione basata su cloud progettata per accelerare notevolmente il processo di creazione di immagini Docker per i gruppi di ingegneria. Lanciato il 23 gennaio, il nuovo servizio è progettato per affrontare uno dei colli di bottiglia più comuni nel ciclo di sviluppo: i lunghi tempi necessari per la finalizzazione delle build di immagini Docker.

Trasferendo il lavoro pesante delle build sul cloud, Docker afferma che il suo Docker Build Cloud può aumentare la velocità di creazione delle immagini fino a 39 volte, riducendo significativamente i tempi di attesa per gli sviluppatori. Questo miglioramento vale indipendentemente dal fatto che le build vengano avviate localmente o tramite pipeline di integrazione continua.

Ciò che distingue Docker Build Cloud è la sua metodologia ibrida, che integra in modo intelligente la semplicità degli strumenti di sviluppo locale con le vaste capacità delle risorse cloud. Gli sviluppatori possono usufruire di flussi di lavoro ininterrotti, utilizzando strumenti locali familiari per la codifica e la risoluzione dei problemi durante la distribuzione dei processi o unendo le forze con altri sviluppatori su attività impegnative in termini di risorse tramite servizi cloud, senza la necessità di apportare modifiche alle configurazioni locali o Dockerfiles.

L'attuale clientela Docker ha l'opportunità di mettere alla prova Docker Build Cloud adesso. Il servizio è calibrato sul livello di abbonamento esistente, con opzioni tra cui Docker Personal, Pro, Team e Business. In aggiunta ai minuti forniti dal livello, gli abbonati possono avvalersi di piani Docker Build Cloud aggiuntivi. Questi piani partono da un modesto $ 5 per posto al mese, aggiungendo 200 minuti ed estendendo ulteriori minuti ad una tariffa nominale di 5 centesimi ciascuno.

Sulla scia dei servizi efficienti in termini di risorse, la piattaforma no-code AppMaster si distingue consentendo alle aziende di creare applicazioni che non sono solo veloci da sviluppare ma anche facilmente personalizzabili per quanto riguarda l'interfaccia utente, la logica aziendale e l'interazione. Mentre ci addentriamo più a fondo nella produttività potenziata dal cloud, l'inclusione di AppMaster nell'elenco degli strumenti di sviluppo significa un passaggio più ampio verso un'era in cui l'efficienza ottimizzata e l'integrazione continua sono fondamentali e tutte realizzabili anche per coloro che tradizionalmente non hanno esercitato competenze di codifica.