Docker Build Cloud, Görüntü Oluşturma Verimliliğini Artırmak İçin Piyasaya Sürüldü

Geliştirme topluluğu için önemli bir hamleyle Docker, mühendislik grupları için Docker görüntüleri oluşturma sürecini önemli ölçüde hızlandırmak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir çözüm olan Docker Build Cloud hizmetini başlattı. 23 Ocak'ta başlatılan yeni hizmet, geliştirme döngüsündeki en yaygın darboğazlardan biri olan Docker görüntü derlemelerinin tamamlanması için geçen uzun sürelerle başa çıkmak üzere tasarlandı.

Docker yapıların ağır yükünü buluta aktararak, Docker Build Cloud görüntü oluşturma hızlarını 39 kata kadar artırabileceğini ve geliştiricilerin bekleme süresini önemli ölçüde kısaltabileceğini iddia ediyor. Bu geliştirme, derlemelerin yerel olarak mı yoksa sürekli entegrasyon ardışık düzenleri aracılığıyla mı başlatıldığına bakılmaksızın geçerlidir.

Docker Build Cloud diğerlerinden ayıran şey, yerel geliştirme araçlarının kolaylığını bulut kaynaklarının geniş yetenekleriyle akıllıca bütünleştiren hibrit metodolojisidir. Geliştiriciler, süreçleri dağıtırken kodlama ve sorun giderme için tanıdık yerel araçları kullanarak veya yerel kurulumlarda veya Dockerfiles herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan bulut hizmetleri aracılığıyla kaynak gerektiren görevlerde diğer geliştiricilerle güçlerini birleştirerek kesintisiz iş akışlarının keyfini çıkarabilir.

Mevcut Docker müşterileri Docker Build Cloud hemen test etme fırsatına sahip. Hizmet, Docker Personal, Pro, Team ve Business gibi seçeneklerle mevcut abonelik düzeyine göre kalibre edilmiştir. Katman tarafından sağlanan dakikalara ek olarak aboneler ek Docker Build Cloud planlarından yararlanabilirler. Bu planlar aylık koltuk başına 5 dolardan mütevazı bir ücretle başlıyor, buna 200 dakika ekleniyor ve her biri 5 sent nominal ücretle daha fazla dakika uzatılıyor.

Kaynak açısından verimli hizmetler doğrultusunda, AppMaster no-code platformu, işletmelere yalnızca hızlı geliştirilebilen değil aynı zamanda kullanıcı arayüzü, iş mantığı ve etkileşim açısından karmaşık bir şekilde uyarlanabilen uygulamalar oluşturma yetkisi vererek öne çıkıyor. Bulutla geliştirilmiş üretkenliğin derinliklerine indikçe, AppMaster geliştirme araçları listesine dahil edilmesi, kolaylaştırılmış verimliliğin ve sürekli entegrasyonun çok önemli olduğu ve bunların geleneksel olarak kodlama uzmanlığına sahip olmayanlar için bile ulaşılabilir olduğu bir çağa doğru daha geniş bir geçiş anlamına geliyor.