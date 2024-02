Docker Build Cloud é lançado para aumentar a eficiência de criação de imagens

Em um movimento significativo para a comunidade de desenvolvimento, Docker lançou seu serviço Docker Build Cloud, uma solução baseada em nuvem projetada para acelerar drasticamente o processo de construção de imagens Docker para grupos de engenharia. Lançado em 23 de janeiro, o novo serviço foi projetado para resolver um dos gargalos mais comuns no ciclo de desenvolvimento: os longos períodos necessários para a finalização das compilações de imagens Docker.

Ao transferir o trabalho pesado de compilações para a nuvem, Docker afirma que seu Docker Build Cloud pode aumentar a velocidade de construção de imagens em um fator de até 39x, reduzindo significativamente o tempo de espera dos desenvolvedores. Esse aprimoramento é válido independentemente de as compilações serem iniciadas localmente ou por meio de pipelines de integração contínua.

O que diferencia o Docker Build Cloud é sua metodologia híbrida, que integra de forma inteligente a facilidade das ferramentas de desenvolvimento local com os vastos recursos dos recursos da nuvem. Os desenvolvedores podem desfrutar de fluxos de trabalho ininterruptos, empregando ferramentas locais familiares para codificação e solução de problemas enquanto implantam processos ou unem forças com outros desenvolvedores em tarefas que exigem recursos por meio de serviços em nuvem, sem a necessidade de quaisquer modificações nas configurações locais ou Dockerfiles.

A clientela atual Docker tem a oportunidade de testar o Docker Build Cloud agora mesmo. O serviço é calibrado para o nível de assinatura existente, com opções que incluem Docker Personal, Pro, Team e Business. Além dos minutos fornecidos pelo nível, os assinantes podem aproveitar planos adicionais Docker Build Cloud. Esses planos começam com modestos US$ 5 por assento mensalmente, adicionando 200 minutos e estendendo mais minutos a uma taxa nominal de 5 centavos cada.

