Uruchomienie platformy Docker Build Cloud w celu zwiększenia wydajności tworzenia obrazów

Stanowiąc znaczący ruch dla społeczności programistów, Docker uruchomił usługę Docker Build Cloud, rozwiązanie oparte na chmurze, zaprojektowane w celu radykalnego przyspieszenia procesu tworzenia obrazów Docker dla grup inżynierskich. Uruchomiona 23 stycznia nowa usługa została zaprojektowana tak, aby eliminować jedno z najczęstszych wąskich gardeł w cyklu rozwoju: długi czas potrzebny na sfinalizowanie kompilacji obrazu Docker.

Przenosząc ciężkie prace nad kompilacjami do chmury, Docker twierdzi, że chmura Docker Build Cloud może zwiększyć prędkość tworzenia obrazów nawet 39-krotnie, znacznie skracając czas oczekiwania programistów. To ulepszenie obowiązuje niezależnie od tego, czy kompilacje są inicjowane lokalnie, czy za pośrednictwem potoków ciągłej integracji.

Tym, co wyróżnia Docker Build Cloud, jest jej hybrydowa metodologia, która w inteligentny sposób integruje łatwość lokalnych narzędzi programistycznych z ogromnymi możliwościami zasobów chmury. Programiści mogą cieszyć się nieprzerwanym przepływem pracy, wykorzystując znane lokalne narzędzia do kodowania i rozwiązywania problemów podczas wdrażania procesów lub łącząc siły z innymi programistami przy zadaniach wymagających zasobów za pośrednictwem usług w chmurze – bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w lokalnych konfiguracjach lub Dockerfiles.

Obecni klienci Docker mają teraz możliwość przetestowania Docker Build Cloud. Usługa jest skalibrowana do istniejącego poziomu subskrypcji i obejmuje opcje Docker Personal, Pro, Team i Business. Oprócz minut zapewnianych przez dany poziom, abonenci mogą korzystać z dodatkowych planów Docker Build Cloud. Plany te zaczynają się od skromnych 5 dolarów za miejsce miesięcznie, dodają 200 minut i wydłużają kolejne minuty po nominalnej stawce 5 centów za sztukę.

