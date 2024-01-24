Docker推出了Docker Build Cloud服务，这是开发社区的一项重大举措，这是一种基于云的解决方案，旨在显着加快工程团队Docker镜像的构建过程。这项新服务于 1 月 23 日推出，旨在解决开发周期中最常见的瓶颈之一： Docker镜像构建需要很长的时间才能完成。

通过将繁重的构建工作转移到云端， Docker声称其Docker Build Cloud可以将镜像构建速度提高高达 39 倍，从而显着缩短开发人员的等待时间。无论构建是在本地启动还是通过持续集成管道启动，此增强功能都有效。

Docker Build Cloud的独特之处在于其混合方法，它将本地开发工具的易用性与云资源的强大功能巧妙地结合在一起。开发人员可以享受不间断的工作流程，使用熟悉的本地工具进行编码和故障排除，同时部署流程或通过云服务与其他开发人员联手执行资源要求较高的任务，而无需对本地设置或Dockerfiles进行任何修改。

当前的Docker客户现在有机会测试Docker Build Cloud 。该服务已根据现有订阅级别进行校准，选项包括Docker Personal 、 Pro 、 Team和Business 。除了套餐提供的分钟数外，订阅者还可以利用其他Docker Build Cloud计划。这些计划的起价为每个座位每月 5 美元，之后可增加 200 分钟，并以每分钟 5 美分的名义费率延长更多分钟。

在资源节约型服务的脉络中， AppMaster no-code平台脱颖而出，它使企业能够创建不仅开发速度快，而且在 UI、业务逻辑和交互方面可进行复杂定制的应用程序。随着我们更深入地研究云增强生产力， AppMaster被纳入开发工具名册中，这意味着我们正在向一个以简化效率和持续集成为重中之重的时代进行更广泛的转变，即使对于那些传统上不具备编码专业知识的人来说，这一切也是可以实现的。