Dévoilement d'Angular 17 : l'avenir apporte une nouvelle syntaxe pour le flux de contrôle et le chargement différé

Octobre apporte l'anticipation de la sortie d' Angular 17, une version améliorée du framework TypeScript préféré de Google pour le développement Web. Cette édition remaniée est sur le point de faire des vagues dans la communauté des développeurs, en introduisant de nouveaux contrôles intégrés pour la syntaxe des flux et le chargement différé dans les modèles.

Dans un récent article de blog daté du 25 septembre, un membre estimé de l'équipe Angular, Alex Rickabaugh, a partagé des détails sur ce à quoi s'attendre avec ces améliorations à venir. L'élément marquant - l'introduction du flux de contrôle déclaratif - devrait amener les fonctionnalités des directives NgIf, NgFor et NgSwitch directement au cœur du framework. D'un autre côté, l'approche de chargement différé permettra aux modèles de retarder le chargement des dépendances, déclenchées par des conditions spécifiques. Selon l'équipe Angular, ce changement marque l'ajustement le plus distinctif apporté aux modèles Angular. Ces développements sont en voie d'achèvement, Angular 17 devant utiliser une syntaxe connue sous le nom de @-syntax pour le flux de contrôle et les vues différées.

À l'heure actuelle, Angular 17 détient un statut de version préliminaire sur GitHub. L'équipe Angular a fait état de nombreux applaudissements pour les nouvelles fonctionnalités et de divers points de vue sur la syntaxe elle-même. Comme l'a noté Rickabaugh, la syntaxe peut susciter un sentiment de passion chez les développeurs. Cette mise à jour suit les traces de son prédécesseur immédiat, Angular 16 lancé le 3 mai. Cette édition présentait un nouveau modèle de réactivité tout en mettant l'accent sur l'amélioration des performances et de l'expérience des développeurs. Par la suite, il a reçu plusieurs mises à jour ponctuelles.

